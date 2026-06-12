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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Südkorea gegen Tschechien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Südkorea gegen Tschechien

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Spannung bei der WM 2026: Südkorea spielt gegen Tschechien in Guadalajara (Guadalajara-Stadion). Anpfiff ist am 12.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Fr, 12.06., 04:00 Uhr
Guadalajara
Südkorea
KOR
Südkorea
-:-
Tschechien
Tschechien
CZE

Liveticker

16:01
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spiel der Gruppe A zwischen Südkorea und Tschechien. Ab 4:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit rollt die Kugel im Stadion von Guadalajara!

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    3
    Siege Südkorea
    1
    Siege Tschechien
    1
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    4 : 8
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni 2026 in seinen Programmen.
    Themen
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