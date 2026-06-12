Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Südkorea gegen Tschechien
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Spannung bei der WM 2026: Südkorea spielt gegen Tschechien in Guadalajara (Guadalajara-Stadion). Anpfiff ist am 12.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 12.06., 04:00 Uhr
Guadalajara
Südkorea
KOR
-:-
Tschechien
CZE
Liveticker
16:01
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spiel der Gruppe A zwischen Südkorea und Tschechien. Ab 4:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit rollt die Kugel im Stadion von Guadalajara!
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 3
- Siege Südkorea
- 1
- Siege Tschechien
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 4 : 8
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni 2026 in seinen Programmen.
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