Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Sieger Gruppe H gegen Zweiter Gruppe J

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe H spielt gegen Zweiter Gruppe J in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 02.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.