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Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Sieger Gruppe E gegen Dritter Gruppe A/B/C/D/F

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe E gegen Dritter Gruppe A/B/C/D/F

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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe E spielt gegen Dritter Gruppe A/B/C/D/F in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 22:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mo, 29.06., 22:30 Uhr
Boston
Sieger Gr. E
SGE
Sieger Gruppe E
-:-
Dritter Gruppe A/B/C/D/F
3. A/B/C/D/F
3ABCDF

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Sieger Gruppe E
    0
    Siege Dritter Gruppe A/B/C/D/F
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker