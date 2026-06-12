WM-Ticketpreise: Kritik an FIFA wegen Rekordkosten

Die WM-Ticketpreise seien der "absolute Wahnsinn", sagt Markus Feldenkirchen bei "Lanz". Laut Thomas Kistner habe die FIFA den "Schwarzmarkt übernommen" und verdiene "klotzig".

Sehen Sie hier die Sendung Markus Lanz vom 11. Juni 2026. 11.06.2026 | 59:55 min

Wenn nur noch Superreiche Fußballspiele besuchen könnten, auf die man als Fan wirklich hin fiebere, "dann kann ich als begeisterter Fußballfan sagen: Das ist nicht mehr mein Sport (...)." - Journalist Markus Feldenkirchen kritisierte am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" die horrenden Ticketpreise der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.

Mit Blick auf den FIFA-Präsidenten sagte er: "Ich glaube, dass Herr Infantino und manche andere komplett vergessen haben, dass sie gerade über die Preispolitik den Fußball weit von seinem Ursprung entfernen."

Feldenkirchen: WM-Ticketpreise kennen keine Grenzen

Es habe mehrere Verkaufsstufen gegeben, so Feldenkirchen. Seit April "kennen die Preise wirklich keine Grenzen mehr": "Das ist dynamisches Ticketing, was die FIFA dort macht - nach oben nicht gedeckelt. Die Nachfrage regelt die Preise", so der ehemalige "Spiegel"-Korrespondent in Washington.

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Man könne Tickets über eine FIFA-Plattform an andere Interessenten weiterverkaufen. Die Resale-Preise lägen zum Teil im "vier- bis fünfstelligen Bereich", in einigen Fällen sogar noch höher:

Es wird auf einer diese Plattformen wohl gerade ein Finalticket für über eine Million, eins wohl für elf Millionen gehandelt. „ Markus Feldenkirchen, ehemaliger "Spiegel"-Korrespondent in Washington

Feldenkirchen sagte: "Es ist der absolute Wahnsinn und es hat nichts mehr mit dem zu tun, wo der Fußball herkommt."

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Kistner: FIFA hat Schwarzmarkt übernommen

Ein Ticket für das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika war für 413.000 Euro auf der FIFA-Verkaufsplattform angeboten worden. Sportjournalist Thomas Kistner erklärte:

[Die FIFA] hat den Schwarzmarkt übernommen und betreibt ihn so. „ Thomas Kistner, Sportjournalist der Süddeutschen Zeitung

Die FIFA verdiene über ihre Wiederverkaufsplattform "klotzig" mit. Kistner rechnete anhand eines Ticketpreises von 400.000 Euro vor: "Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer drücken jeweils 15 Prozent davon nochmal an die FIFA ab. Von den 400.000 landen nochmal 120.000 in der Tasche der FIFA. Das ist das Geschäftsmodell."

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Kistner berichtete von einer weiteren zweifelhaften Verkaufsstrategie. Zunächst habe es die Möglichkeit gegeben, sich ein Ticket-Paket für mehrere WM-Spiele zusammenzustellen: "Da packt man dann alles rein, was man haben will (...). Aber ich muss in diesem Paket auch noch irgendeine Mogelpackung mit kaufen, irgendein Spiel, von dem ich noch gar nicht weiß, was es ist und wo es ist."

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Diese Verkaufsmethode sei eine "reine Glücksspiel-Geschichte" gewesen und deswegen von der Schweizer Glücksspielbehörde unterbunden worden. Kistner sagte:

Auch hier in Deutschland ermittelt die Glücksspielbehörde. „ Thomas Kistner, Sportjournalist der Süddeutschen Zeitung

Der Tickethandel dieser WM ziehe einen "ziemlichen Rattenschwanz" hinter sich her: "Die Generalstaatsanwältinnen in New Jersey und in New York (...) haben offiziell Strafermittlungen gegen die FIFA angeschoben, wegen des Verdachts auf Betrug mit dem Ticketing."

Teuerste WM aller Zeiten für Fans?

"Nicht nur die FIFA" würde massiv abgreifen, betonte Markus Feldenkirchen. Mit Folgen für Fußballfans aus aller Welt: "Das ist auf jeden Fall die teuerste WM aller Zeiten für Fans."

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Aufgrund der drei Austragungsländer müssten die Fans weite Wege zurücklegen und hohe Flugkosten tragen. Auch die Preise für Zugfahrten und Parkplätze rund um die Fußballstadien seien gestiegen. Die Hotelpreise seien "bis zu 300 Prozent teurer".

Das hat nichts mehr damit zu tun, wie sich ein normaler Fußballfan ein Turnier vorstellt. „ Markus Feldenkirchen, ehemaliger "Spiegel"-Korrespondent in Washington

Weil immer größere Bereiche des Stadions für Sponsoren reserviert würden, gingen immer weniger Tickets in den "freien Verkauf für echte Fans":

"Die sind dann quasi verkauft (...), aber oftmals kommen die Leute nicht. So bleibt das Stadionerlebnis ein ganz anderes, weil die teuersten Plätze gar nicht eingenommen werden."

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