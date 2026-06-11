  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Fußball-WM 2026 in Mexiko: Zweifel an der Sicherheit der Fans

Wie sicher sind Fans in Mexiko?:Die Fußball-Weltmeisterschaft im Land der Drogen-Kartelle

von Matthias Pupat, Mexiko-Stadt

|

Mit einem enormen Aufgebot an zusätzlichen Sicherheitskräften will Mexikos Regierung eine sichere Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land garantieren. Doch Zweifel bleiben.

Fußball-WM 2026 - Azteken-Stadion Mexiko-Stadt

10.05.2026, Mexiko, Mexiko-Stadt: Das Aztekenstadion, Austragungsort des Eröffnungsspiels der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 (Luftaufnahme mit Drohne). Mexiko wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 im Juni und Juli diesen Jahres gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und Kanada ausrichten. Foto: Li Muzi/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Quelle: dpa

Für Jorge Luis Cruz Cárdenas, den stellvertretenden Polizeichef der mexikanischen Millionen-Metropole Guadalajara, ist der Fall ganz einfach.

Wir werden eine beträchtliche Anzahl von Einsatzkräften vor Ort haben, um die Sicherheit aller Fans im Stadion von Guadalajara zu gewährleisten.

Jorge Luis Cruz Cárdenas, stellvertretender Polizeichef Guadalajara

Und tatsächlich versucht die Regierung alles, um eine sichere WM zu garantieren: Rund 100.000 zusätzliche Sicherheitskräfte sind im Einsatz - ein immenser Aufwand für insgesamt nur 13 Spiele. Die meisten Mexikaner sind bekannt als euphorische Fußballfans und herzliche Gastgeber, und sie wünschen sich auch sichere Spiele.

wm-mexiko-fussball

Fußball hat eine große Bedeutung für Menschen in Mexiko und viele freuen sich auf die bevorstehende WM. Doch die Medaille hat Kehrseiten: Anspannung durch Trumps Aussagen und unbezahlbare Ticketpreise.

05.06.2026 | 4:18 min

Die Macht der Kartelle

Dennoch gibt es berechtigte Zweifel, ob die Behörden wirklich alles im Griff haben. Das wird besonders deutlich in Guadalajara, Hauptstadt des Bundesstaats Jalisco.

Hier hat das besonders gewalttätige Drogen-Kartell Jalisco Nuevo Generation viel Macht und Einfluss. Das zeigte sich erst im Februar, als sein Anführer El Mencho getötet wurde. Als Reaktion darauf zettelten seine Anhänger blutige Unruhen an, mehr als 70 Menschen starben.

Ein bewaffneter mexikanischer Polizist

In Guadalajara, einem der Spielorte der WM 2026, ist die Gewalt der Drogenkartelle allgegenwärtig. Alica Jung trifft Angehörige von Vermissten und begibt sich mit ihnen auf Spurensuche.

10.06.2026 | 6:35 min

Ohnehin haben viele Mexikaner das Vertrauen in den Staat längst verloren. Allein in Jalisco gelten offiziell 16.000 Menschen als vermisst.

So wie Saul, der Sohn von Esther Castro. Saul ist seit fünf Jahren verschwunden. Warum sie ihn geholt haben, weiß sie nicht. Es verschwinden auch Frauen und Kinder. In Jalisco sei niemand sicher, sagt Esther Castro. Die Behörden hätten sie im Stich gelassen.

Wir wollen, dass sie ihre Arbeit machen, denn das tun sie nicht. Sie erledigen die Arbeit nicht, die sie eigentlich machen sollten.

Esther Castro

Ein Mitglied der Generalstaatsanwaltschaft steht am 22. Februar 2026 in einer der Hauptstraßen von Zapopan im mexikanischen Bundesstaat Jalisco Wache neben einem Bus, der von organisierten kriminellen Gruppen als Reaktion auf eine Operation in Jalisco zur Festnahme einer hochrangigen Zielperson in Brand gesetzt wurde. Bewaffnete Zivilisten blockierten mehrere Straßen im Bundesstaat Jalisco im Westen Mexikos nach einer Operation der Bundeskräfte in der Stadt Tapalpa, wie lokale Behörden berichteten. Jalisco, wo vier Spiele der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen werden, ist die Heimat des mächtigen Jalisco New Generation Cartel (CJNG) und wurde in den letzten Jahren von mehreren Gewaltausbrüchen erschüttert

Der Tod des berüchtigten Kartellchefs "El Mencho" hat eine Welle der Gewalt ausgelöst. In mehreren Bundesstaaten brennen Fahrzeuge und Geschäfte. Es gibt mindestens 74 Tote.

23.02.2026 | 2:30 min

Morde werden selten aufgeklärt

In Mexiko ist Straflosigkeit weit verbreitet. Nur rund zehn Prozent der Morde werden aufgeklärt, viele Vermisste tauchen nie wieder auf. Durch Mexiko laufen wichtige Routen der Drogenschmuggler in die USA, die Kartelle setzen Milliarden um und sind bestens vernetzt. Der Drogenkrieg in Mexiko hat in den vergangenen 20 Jahren etwa 450.000 Menschenleben gekostet.

Umso bitterer finden viele Mexikaner den enormen Aufwand für die WM. Für die Sicherheit der Fußballfans werde zurecht alles getan. Aber das Gleiche müsse auch für die Sicherheit der Mexikaner gelten.

Frauenmorde im Austragungsland der WM
:Femizide: Mexikos verlorene Töchter

Femizide sind in Mexiko, einem der Gastgeberländer der diesjährigen Fußball-WM, trauriger Alltag. Besonders skandalös ist, dass die Täter sehr oft ungestraft davonkommen.
von Matthias Pupat
mit Video9:07
Ein Grabstein mit dem Bild einer jungen Frau. Darunter steht eine Inschrift auf Spanisch und rechts daneben ist eine Blumendekoration zu sehen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Über dieses Thema berichtete das auslandsjournal spezial im Beitrag "Wie sicher ist Mexiko für die WM?" am 10.06.2026 online verfügbar ab 15:30 Uhr.
Thema
Fußball-WM

Mehr zur Fußball-WM 2026

  1. Ein Sticker wird in das offizielle Panini Album der Fußball WM 2026 eingeklebt.

    Panini-Sticker zur Fußball-WM 2026:Der Milliardenmarkt mit den Sammelalben boomt

    von Frank Bethmann
    mit Video2:04
  2. Überschlagene Beine vor einem Fernseher, der ein Fußballfeld zeigt

    TV und Streaming im Tempo-Check:Fußball-WM 2026: Wo Sie die Tore am schnellsten sehen

    von Sven-Hendrik Hahn
    mit Video2:41
  3. Blick auf das Levi's-Stadion in Santa Clara, Kalifornien

    WM-Countdown in Nordamerika:Warum die WM-Euphorie in den USA ausbleibt

    Anne Sophie Feil, Washington, D.C.
    mit Video1:37
  4. Kanada, Vancouver: FIFA-Präsident Gianni Infantino geht nach seiner Rede während des 76. FIFA-Kongresses am WM-Pokal vorüber.

    Mehr Teams weniger Qualität:Kritik an der aufgeblähten Fußball-WM

    von Andreas Morbach