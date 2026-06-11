Wie sicher sind Fans in Mexiko?:Die Fußball-Weltmeisterschaft im Land der Drogen-Kartelle
von Matthias Pupat, Mexiko-Stadt
Mit einem enormen Aufgebot an zusätzlichen Sicherheitskräften will Mexikos Regierung eine sichere Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land garantieren. Doch Zweifel bleiben.
Für Jorge Luis Cruz Cárdenas, den stellvertretenden Polizeichef der mexikanischen Millionen-Metropole Guadalajara, ist der Fall ganz einfach.
Und tatsächlich versucht die Regierung alles, um eine sichere WM zu garantieren: Rund 100.000 zusätzliche Sicherheitskräfte sind im Einsatz - ein immenser Aufwand für insgesamt nur 13 Spiele. Die meisten Mexikaner sind bekannt als euphorische Fußballfans und herzliche Gastgeber, und sie wünschen sich auch sichere Spiele.
Die Macht der Kartelle
Dennoch gibt es berechtigte Zweifel, ob die Behörden wirklich alles im Griff haben. Das wird besonders deutlich in Guadalajara, Hauptstadt des Bundesstaats Jalisco.
Hier hat das besonders gewalttätige Drogen-Kartell Jalisco Nuevo Generation viel Macht und Einfluss. Das zeigte sich erst im Februar, als sein Anführer El Mencho getötet wurde. Als Reaktion darauf zettelten seine Anhänger blutige Unruhen an, mehr als 70 Menschen starben.
Ohnehin haben viele Mexikaner das Vertrauen in den Staat längst verloren. Allein in Jalisco gelten offiziell 16.000 Menschen als vermisst.
So wie Saul, der Sohn von Esther Castro. Saul ist seit fünf Jahren verschwunden. Warum sie ihn geholt haben, weiß sie nicht. Es verschwinden auch Frauen und Kinder. In Jalisco sei niemand sicher, sagt Esther Castro. Die Behörden hätten sie im Stich gelassen.
Morde werden selten aufgeklärt
In Mexiko ist Straflosigkeit weit verbreitet. Nur rund zehn Prozent der Morde werden aufgeklärt, viele Vermisste tauchen nie wieder auf. Durch Mexiko laufen wichtige Routen der Drogenschmuggler in die USA, die Kartelle setzen Milliarden um und sind bestens vernetzt. Der Drogenkrieg in Mexiko hat in den vergangenen 20 Jahren etwa 450.000 Menschenleben gekostet.
Umso bitterer finden viele Mexikaner den enormen Aufwand für die WM. Für die Sicherheit der Fußballfans werde zurecht alles getan. Aber das Gleiche müsse auch für die Sicherheit der Mexikaner gelten.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Fußball-WM 2026
Panini-Sticker zur Fußball-WM 2026:Der Milliardenmarkt mit den Sammelalben boomtvon Frank Bethmannmit Video2:04
TV und Streaming im Tempo-Check:Fußball-WM 2026: Wo Sie die Tore am schnellsten sehenvon Sven-Hendrik Hahnmit Video2:41
WM-Countdown in Nordamerika:Warum die WM-Euphorie in den USA ausbleibtAnne Sophie Feil, Washington, D.C.mit Video1:37
Mehr Teams weniger Qualität:Kritik an der aufgeblähten Fußball-WMvon Andreas Morbach