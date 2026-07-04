WM 2026: 3:0 gegen Kanada:Coole Marokkaner schießen sich ins Viertelfinale
Mit Marokko ist bei der WM zu rechnen: Beim 3:0 gegen Kanada bestätigt das Team, warum es zu den Mitfavoriten gehört - diesmal dank Effizienz und Doppelpacker Ounahi.
Der erste Viertelfinalist der Fußball-WM 2026 steht fest: Marokko hat gegen Co-Gastgeber Kanada 3:0 gewonnen. In einer starken zweiten Halbzeit traf Azzedine Ounahi zweimal (50., 82. Minute), ehe Soufiane Rahimi in der achten Minute der Nachspielzeit den Deckel draufmachte.
Viertelfinalgegner am 9. Juli, 22 Uhr (MESZ), ist der Sieger der Partie Paraguay - Frankreich (Anstoß 23 Uhr MESZ). Offen ist, ob Bayern-Neuzugang Ismael Saibari dann wieder mitspielen kann - der Offensivstar musste verletzungsbedingt bereits in der 22. Minute ausgewechselt werden.
Kanada mit verheißungsvollem Start
In seinem insgesamt dritten WM-Achtelfinale begann Marokko erstaunlich passiv. Die Kanadier, die erneut ohne den nicht gänzlich fitten Bayern-Profi Alphonso Davies starteten, bestimmten die Anfangsphase klar. Jonathan David hatte eine halbwegs gute Torgelegenheit (5.), Tani Oluwaseyi eine sehr gute, scheiterte aber an dem meist nur Bono genannten Torhüter Yassine Bounou (10.).
Die verletzungsbedingte Auswechslung von Saibari traf die Marokkaner kurz vor der ersten Trinkpause hart. Der 25-Jährige hatte bei dieser WM schon dreimal getroffen, unter anderem zur Führung beim 1:1 gegen Brasilien in der Gruppenphase.
Lahme erste Halbzeit
Rahimi kam für den verletzten Teamkollegen in die Partie. Dessen Schuss in die Arme von Kanadas Torwart Maxime Crépeau war die erste Aktion der Marokkaner aufs Tor (28.).
In der Folge passierte bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr viel, die Partie wirkte trotz des K.-o.-Charakters fußballerisch sehr behäbig.
Entsprechend überraschend fiel die Führung. Nach einem Freistoß von Hakimi kam der Ball zu Ounahi, der von der Strafraumgrenze flach ins untere Toreck traf. Seine Mannschaft habe sich nach der Pause "beeindruckend" reingehängt", sagte Marokkos Coach Mohamed Ouahbi nach dem Spiel.
Marokko mit Kontern und Effizienz
Für die Marokkaner wurde die Partie im Anschluss naturgemäß leichter. Der amtierende Afrika-Meister verlegte sich auf Konter und konnte abwarten. Das zweite Tor des Profis vom FC Girona riss die kanadischen Fans endgültig aus allen Träumen.
"Wir waren die bessere Mannschaft", sagte Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch nach dem Spiel: "Uns hat nur die Fähigkeit gefehlt, in den entscheidenden Momenten den nötigen Spielzug zu machen."
Auf der Tribüne half auch das Anfeuern von Eishockey-Ikone Wayne Gretzky als einer der 68.777 Zuschauer am Ende nichts. Kanada verabschiedet sich aber immerhin mit dem Erfolg, dank der ersten WM-Punkte überhaupt so weit gekommen zu sein wie noch nie.
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