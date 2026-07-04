45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

44′ Gelbe Karte für Azzedine Ounahi (Marokko)

Es regnet Gelbe Karten in diesem Spiel. Ounahi verliert die Kugel im Angriff und trifft dann Ahmed in der Wade.

43′ Gelbe Karte für Jonathan David (Kanada)

Jetzt können sich die Marokkaner mal aus dem Pressing lösen, weil Brahim Díaz kurz kommt und dann zwei Gegner aussteigen lässt. David weiß sich nur mit einem Foul zu helfen und bekommt dafür die nächste Verwarnung.

40′ Gelbe Karte für Richie Laryea (Kanada)



40′ Gelbe Karte für Achraf Hakimi (Marokko)

Hakimi kann einen langen Ball nicht erreichen und gibt dann Laryea einen mit. Das lässt die Gemüter kurzzeitig hochkochen. Schiri Michael Oliver beendet die Rudelbildung mit einer Gelben Karte für beide Streithähne.

37′ Derartig mutig und intensiv haben die Marokkaner ihre Gegner wohl nicht erwartet. Kanada ist klar das bessere Team und lässt bisher überhaupt keine marokkanischen Chancen zu.

34′ Das Passspiel der "Atlaslöwen" bleibt fehlherhaft. Halhal spielt den Ball in der Vorwärtsbewegung genau in den Fuß von Ahmed, der dann jedoch die Kugel vertändelt.

32′ Ouahbi, der Coach der Marokkaner, hat in der Trinkpause wohl einige Änderungen vorgenommen, wodurch sein Team im Spielaufbau sicherer wirkt. Das könnte auch die bisherige Dynamik der Partie auf den Kopf stellen.

30′ Johnston schleudert einen Einwurf von rechts in den Strafraum, wo De Fougerolles weiterleiten soll. Schiri Michael Oliver ahndet allerdings ein Schieben des Kanadiers.

28′ Nun finden die Marokkanern mal einen Pressingmoment im Aufbau der Kanadier und kommen über El Khannouss zum Ballgewinn. Der Stuttgarter findet gleich Rahimi, der aufdreht und aus gut 20 Metern sofort mit rechts abzieht. Der von De Fougerolles abgefälschte Schuss landet in den Armen von Crépeau.

27′ Nach der Trinkpause wird die Partie fortgesetzt.

24′ Jetzt ist die Partie unterbrochen. Beide Teams dürfen Flüssigkeit zu sich nehmen.

23′ Die Afrikaner finden immer noch kein Mittel gegen das hohe Anlaufen der Kanadier. Erneut fangen die "Canucks" den Ball ab und wollen dann schnell umschalten. In der Defensivbewegung passt Bouaddi auf und stoppt den schnellen Buchanan.

22′ Einwechslung bei Marokko: Soufiane Rahimi

22′ Auswechslung bei Marokko: Ismael Saibari

21′ Das sieht gar nicht gut aus für den frisch gebackenen Bayern-Star. Saibari liegt am Boden und scheint nicht weitermachen zu können. Beim langen Ball hat er sich wohl am Oberschenkel muskulär verletzt.

20′ Gelbe Karte für Redouane Halhal (Marokko)

Halhal sieht die erste Gelbe Karte der Partie, weil er Oluwaseyi im Mittelfeld "stempelt". Das ist maximal unnötig.

18′ Es gibt den nächsten Eckball für Kanada, der wieder Gefahr entfacht. Johnston wird im Rückraum freigeblockt und kommt dadurch aus zwölf Metern zum Kopfball. Dieser wird jedoch geblockt und erreicht das Tor so nicht.

17′ So kann es gehen! Diop bekommt im Aufbau zu viel Zeit und schlägt die Kugel lang hinter die Defensive der Kanadier. Saibari startet ein und kann den Ball zunächst festmachen. Dann geht allerdings die Fahne des Assistenten hoch.

15′ Jetzt schafft es Marokko mal, das Spiel etwas zu beruhigen, indem sie die Kugel in den eigenen Reihen halten. Das hohe Anlaufen der Kanadier birgt natürlich auch Räume hinter der Kette für die Afrikaner.

13′ Die Kanadier sind überall und stehen den Marokkanern jederzeit auf den Füßen. Das erzeugt ordentlich Stress bei den "Atlaslöwen", die richtig Probleme haben in dieser Anfangsphase. Das Auftreten der "Canucks" scheint sie zu überraschen.

10′ Oluwaseyi verpasst das 1:0! Ahmed fängt einen Pass von El Aynaoui im Aufbau ab und bedient dann Oluwaseyi im Sechzehner. Der Stürmer dreht gegen zwei Verteidiger stark auf und kommt dann aus rund zehn Metern mit links zum Abschluss. Bono reagiert glänzend und hält die Null fest.

9′ Das intensive Spiel der Kanadier macht den Marokkanern in der Anfangsphase zu schaffen. Das sollten die Afrikaner möglichst schnell annehmen.

7′ Guter Start der "Canucks"! Die bereits dritte Ecke für die "Gastgeber" wird erneut verlängert, sodass kurz vor dem marokkanischen Tor beinahe David zum Abschluss kommt. Diop steht richtig und löst die Situation auf.

5′ Da ist die erste Chance für Kanada! De Fougerolles verlängert eine hohe Hereingabe im Strafraum per Kopf auf David, der links aus spitzem Winkel zum Abschluss kommt. Bono bleibt lange groß und kann so den Einschlag vereiteln.

4′ Der Ball gehört anfangs fast ausschließlich den Marokkanern, die ihn sauber laufen lassen und die Ruhe bewahren. Die Kanadier treten mutig auf und stören die "Atlaslöwen" früh im Aufbau.

2′ Die ersten Minuten starten mit einem klassischen Abtasten. Beide Teams wollen zu Beginn wenig riskieren.

1′ Das erste Achtelfinale dieser WM läuft! Kanada stößt an.

1′ Spielbeginn

Marokko-Coach Mohamed Ouahbi vertraut beinahe der gleichen Elf wie beim Sechzehntelfinale gegen die "Elftal". Nur auf der Innenverteidigerposition gibt es eine Änderungen: Halhal startet anstelle von Riad.

Schauen wir aufs Personal: Im Vergleich zum späten 1:0-Sieg gegen Südafrika gibt es bei Kanada drei Wechsel. De Fougerolles, Sigur und Ahmed rücken für Cornelius, Saliba und Millar in die Startelf.

Marokko reist als das wohl konstanteste Team Afrikas nach Houston zum Duell gegen Co-Gastgeber Kanada. Nach dem sie "Oranje" im Sechzehntelfinale ausgeschaltet haben, die als Mitfavorit in diese WM gestartet sind, sollten die Marokkaner aller spätestens jetzt auf allen Zetteln dieser Welt stehen. Das ist nach dem Erreichen des Halbfinals bei der WM 2022 in Katar und dem Sieg des Afrika Cups (am grünen Tisch) im letzten Jahr eigentlich keine große Überraschung. Denn auch in dieser Endrunde untermauerten sie bereits in der Gruppenphase ihre ganze Klasse. Sollten die "Atlaslöwen" ihre Normalform auf den Platz bringen, wird es für die Kanadier sehr schwer, weiterzukommen. In den bisherigen zwei direkten Aufeinandertreffen bei der WM 2022 und einem Freundschaftsspiel 2016 gingen die Afrikaner jeweils als Sieger vom Platz.

Es ist weiterhin die WM der Gastgeber. Neben Kanada stehen auch die USA und Mexiko im Achtelfinale dieser Endrunde. Das ist absolutes Neuland für die "Canucks", wie das Team um Star Alphonso Davies auch genannt wird. Die Kanadier stehen bei der erst dritten WM-Teilnahme zum ersten Mal in der K.o.-Phase, was bereits ein großer Erfolg für ein Land ist, wo eigentlich Sportarten wie Eishockey und Lacrosse dominieren. Der vermeintliche Heimvorteil fällt im heutigen Duell gegen die Favoriten aus Marokko allerdings aus, weil das Spiel in Houston (Texas) stattfindet. Aufgrund der Ausgangslage als Underdog wird Trainer Jesse Marsch seine Mannschaft vermutlich defensiv einstellen. Mit David, Buchanan, Ahmed und Oluwaseyi haben die Kanadier gute Waffen, um den Afrikanern im Umschaltspiel wehzutun.