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WM 2026: Südafrika feiert historischen Erfolg

Überraschender Sieg gegen Südkorea:Wie im Rausch: Südafrika feiert historischen WM-Erfolg

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Erstmals in der WM-Geschichte hat Südafrika die Gruppenphase überstanden. Der Gastgeber von 2010 ist nach dem Erfolg gegen Südkorea im Feiermodus.

Der Südafrikaner Thapelo Maseko (12) feiert mit seinen Mannschaftskollegen, nachdem er das erste Tor für seine Mannschaft erzielt hat.

Südkorea startet überraschend erstmals ohne Stürmerstar Heung-min Son in seinem 13. WM-Spiel. Südafrikas Thapelo Maseko wird zum Helden des Spiels.

25.06.2026 | 6:36 min

Trainer Hugo Broos sank überwältigt auf die Knie, seine Schützlinge tanzten auf dem Rasen ausgelassen eine Polonaise. Nach dem historischen Einzug in die K.-o.-Phase der WM gab es bei Südafrikas Fußballern kein Halten mehr.

"Es ist unglaublich. Ich komme mir vor, als würde ich träumen. Diese Geschichte werde ich später meinen Kindern erzählen", schilderte Siegtorschütze Thapelo Maseko nach dem 1:0 (0:0) gegen Südkorea seine Gefühle.

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Dank des Erfolges überstand die Bafana Bafana bei der vierten WM-Teilnahme als Zweiter der Gruppe A erstmals die Vorrunde und fordert nun im Sechzehntelfinale am Sonntag in Inglewood bei Los Angeles Co-Gastgeber Kanada. "Das ist ein sehr emotionaler Moment. Ich habe immer an diese Mannschaft geglaubt. Selbst in den vergangenen Wochen, als die Kritik sehr, sehr hart war", sagte Trainer Broos.

Größter Erfolg für Bafana Bafana

Für den 74 Jahre alten Belgier ging mit dem Weiterkommen auch ein großer persönlicher Wunsch in Erfüllung. "Das ist auf jeden Fall meine letzte Weltmeisterschaft, denn bei der nächsten Endrunde bin ich 78. Und ich glaube nicht, dass man in diesem Alter noch auf der Bank sitzen sollte - das ist nicht gut für die Gesundheit. Deshalb wollte ich hier einen schönen Abschluss haben", sagte Broos.

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Der erfahrene Trainer hat seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2021 ein Team geformt, das im entscheidenden Duell mit Südkorea vor 51.243 Zuschauern in Monterrey über sich hinauswuchs und nationale Fußball-Geschichte schrieb.

Trainer lobt die Spieler

Coach Broos war voll des Lobes über die Spieler seines Teams. Die Zusammenarbeit mit den Spielern sei für ihn "vielleicht etwas Einzigartiges. Ich bin zwar der Trainer, aber eigentlich auch nicht. Ich sehe mich eher als ihren Freund. Es ist eine fantastische Beziehung", schilderte Broos das Verhältnis und stellte fest: "Ich denke, was wir bisher geleistet haben, ist schon ein kleines Wunder."

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Während die favorisierten Südkoreaner als Gruppendritter mit drei Punkten auf der Couch um das Weiterkommen zittern müssen, planen die Südafrikaner schon ihren nächsten Coup.

"Jetzt wollen wir mehr", verkündete Broos vor dem Duell mit Kanada und versprach den Fans: "Ihr werdet wieder eine Mannschaft sehen, die an sich glaubt, eine Mannschaft, die 90 Minuten lang kämpft und sogar noch länger, wenn es sein muss."

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Quelle: SID, dpa
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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