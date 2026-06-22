"König der Welt": Pressestimmen zu Messis Torrekord

Nach seinem WM-Torrekord feiert die internationale Presse die historische Leistung Lionel Messis. Ein Überblick über die wichtigsten Stimmen.

Lionel Messi feiert den argentinischen Sieg über Österreich.

Argentinien

Clarin: "Eine neue Symphonie von Lionel Messi mit einem Orchester, das ihn fehlerfrei begleitet. Messi wird immer mehr zur Legende. (...) Unglaublich! Ein weiteres Kapitel in den Geschichtsbüchern für Messi, der mit fast 39 Jahren spielt und läuft wie ein Kind."

La Nacion: "König der Welt! Niemand kann den König stoppen. Der argentinische Kapitän bricht alle Rekorde. (...) Sein Kampfgeist ist ungebrochen, sein Talent kennt kein Verfallsdatum, weshalb Messi immer wieder Argumente findet, um jegliche Kategorisierung zu widerlegen."

Im Topspiel der Gruppe J bekommt es Titelverteidiger Argentinien mit Österreich zu tun. Superstar Lionel Messi schreibt ein neues Kapitel Fußballgeschichte. 22.06.2026 | 9:23 min

England

The Times: "Lionel Messi zerreißt die Rekordbücher."

Guardian: "Der unaufhaltsame Messi bricht den WM-Torrekord. Es musste Lionel Messi sein, es musste an diesem Tag sein und vielleicht musste es sogar in Dallas sein. (...) Ein erster Goldener Schuh wäre kein schlechtes Geschenk für eine Ikone, die am Mittwoch 39 Jahre alt wird."

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Frankreich

L'Equipe: "Ein historischer Messi sichert Argentinien das Weiterkommen. Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und der argentinische Kapitän klärte die Frage des WM-Torrekords im Handumdrehen."

Le Figaro: "Messi verschiebt die Grenzen. Wie weit wird er noch kommen? Nach seinem fulminanten Hattrick gegen Algerien untermauerte Lionel Messi mit einem Doppelpack gegen Österreich seinen Legendenstatus im Fußball."

Lionel Messi hat beim 2:0-Erfolg der Argentinier gegen Österreich den WM-Torrekord von Miroslav Klose gebrochen. Der 38-Jährige erzielte beide Treffer für die "Albiceleste". 22.06.2026 | 9:23 min

Italien

Gazzetta dello Sport: "Messi hört nicht auf: Er kommt auf 18 Treffer und setzt sich von Klose ab. Messi ist das unangefochtene Licht dieses soliden, kompakten, wenn auch nicht allzu spektakulären Argentiniens - abgesehen vom Kapitän selbst. Am Mittwoch wird die "10" ihren 39. Geburtstag feiern, aber er läuft wie ein Junger. Am Ende gehen sogar die Österreicher zu ihm, um ihn zu umarmen."

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

La Repubblica: "Unglaublicher, unaufhaltsamer Messi. Er schreibt Geschichte, wieder einmal."

Spanien

As: "Messi, Legende unter Legenden, ein Mythos unter Mythen."

Marca: "Wieder er. Wieder die '10'. Wieder Lionel Messi. Was dieser Junge leistet, ist erstaunlich."

Lionel Messi ist nun alleiniger WM-Rekordtorschütze. Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Österreich löste er Miroslav Klose in der Bestenliste ab. Später baute er den Rekord noch aus. 22.06.2026 | 9:23 min

Österreich

Der Standard: "Am Ende hatte Argentinien einen Lionel Messi zu viel. Die ÖFB-Elf kämpfte wacker, doch auch an einem ineffizienten Tag war der argentinische Superstar nicht aufzuhalten."

Schweiz

Blick: "Messi krönt sich zum alleinigen WM-Tor-König. 40 Jahre nach dem Tor von Diego Maradona mit der 'Hand Gottes' sorgt Lionel Messi für einen weiteren denkwürdigen WM-Moment."

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: SID