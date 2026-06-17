Portugal hat zum WM-Auftakt einen Sieg verpasst. In Gruppe K trennte sich das Team um Cristiano Ronaldo mit 1:1 von der DR Kongo. Ronaldo stellte dabei einen weiteren Rekord auf.

WM-Gruppe K: Portugal gegen DR Kongo in Houston relive. 17.06.2026

Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal nur sehr verhalten in seine sechste Fußball-WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nur zu einem 1:1 (1:1). Gut 16 Stunden nach dem Galaauftritt seines ewigen Rivalen Lionel Messi mit drei Toren spielte Ronaldo über weite Strecken unauffällig - und blieb ohne Treffer und Sieg.

João Neves brachte Portugal zwar früh in Führung (6. Minute). Der Ausgleich durch Yoane Wissa (45.+5) bestrafte den Europameister von 2016 aber dafür, zunehmend das Tempo aus dem Spiel genommen zu haben.

Kein Sieg, sondern nur ein Altersrekord für Cristiano Ronaldo. Quelle: Imago

Altersrekord für Cristiano Ronaldo

Drei Tage nach dem furiosen deutschen Auftakt gegen Curacao (7:1) drehte sich in Houston alles um "CR7". Mit 41 Jahren und 132 Tagen stand der Kapitän zum Start seiner sechsten WM (Rekord) trotz anhaltender Diskussionen um seine Rolle in der Anfangsformation - und ist damit der älteste Spieler, der jemals bei einer FIFA-Endrunde in der Startelf stand.

Schon nach sechs Minuten ging Portugal in Führung. Joao Neves von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verwertete eine Flanke per Kopf. Die "Léopards", die sich im Vorfeld statt in einem Trainingslagers in einer 21-tägigen Isolation in Belgien vorbereiten mussten, hatten durch Wissa (11.), Newcastle-Kollege von Nick Woltemade und Malik Thiaw, die erste gute Gelegenheit.

Cancelo bei Fallrückzieher-Tor im Abseits

Der amtierende Nations-League-Sieger blieb nach der Führung in der Offensive viel zu harmlos und konnte Ronaldo überhaupt nicht in Szene setzen. Und so kamen die Zentralafrikaner kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich, ebenfalls per Kopf. Wissa und seine Teamkollegen tanzten anschließend ausgelassen vor der Trainerbank.

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Portugals Nationalcoach Roberto Martínez, der nach der WM aufhören wird, reagierte schon zur Pause. Für den schwachen Bernardo Silva, dessen Wechsel zu Real Madrid wenige Stunden zuvor bekannt geworden war, brachte er Francisco Conceicao. Portugal traf wenig später, Joao Cancelo stand vor seinem Fallrückzieher aber deutlich im Abseits (55.). Auf der Gegenseite scheiterte Cedric Bakambu am Pfosten (57.). Und Ronaldo? Hatte in der 68. Minute seinen ersten Torschuss, fünf Minuten später scheiterte er erneut knapp.

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Quelle: dpa, SID