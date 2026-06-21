Holland feiert 5:1 WM-Sieg gegen Schweden: Oranje wieder boven

Nach ihrem überzeugenden Sieg können die Niederländer bereits für die K.o.-Runde planen. Vor allem das Offensivspiel und die Doppeltorschützen Brobbey und Gakpo begeistern.

Viel Tempo, viele Abschlüsse, viele Tore: Die Niederlande und Schweden liefern sich eine Partie, die Spaß macht. Mit gleich zwei Doppeltorschützen und einem niederländischen WM-Rekord. 20.06.2026 | 8:38 min

Die Fans tanzten auf der Tribüne, Bondscoach Ronald Koeman feixte mit seinen Assistenten und das Königspaar bedankte sich sogar für dieses Vergnügen. Nach dem 5:1 gegen Schweden verdeutlichten viele Szenen, wie sich die Stimmung bei den Niederländern gedreht hat.

Wo nach dem späten Gegentor zum 2:2 im ersten Gruppenspiel gegen Japan Enttäuschung und Kritik vorherrschten, ließen sich nun allerorten lächelnde Gesichter beobachten. Es war jener Frohsinn, den die Anhänger mit ihren Sprüngen naar links naar rechts schon am Sonntagvormittag auf ihrem Marsch zur WM-Arena in Houston verbreitet hatten. Oranje ist wieder boven, also oben.

Die Niederlande treffen am 2. Spieltag der Gruppe F in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Schweden. Die Partie in voller Länge. 20.06.2026 | 176:57 min

Koeman und Königspaar "sehr glücklich"

Zur guten Stimmung bei Koeman trug bei, dass König Willem-Alexander und Königin Máxima ihre Glückwünsche ans Team persönlich in der Kabine überbrachten. "Sehr glücklich" seien die Monarchen gewesen, berichtete Koeman.

Auch er zeigte sich äußerst angetan von seiner Mannschaft. "Ich denke, man kann es fast nicht besser spielen", sagte der Bondscoach über das erste Tor der Niederländer. Doch auch übergeordnet zeigte sich der frühere Nationalspieler sehr zufrieden.

Ich habe es wirklich genossen, meiner Mannschaft zuzuschauen. „ Ronald Koeman, Niederlande-Coach

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Niederlande vor Tunesien entspannt

Die gute Laune bei den Niederländern wurde zudem dadurch gefördert, dass sie nach zwei von drei Gruppenspielen mit vier Punkten und einer deutlich positiven Tordifferenz bereits für die erste K.o.-Runde planen können.

Statt sich in einer Drucksituation zu befinden, können sie dem abschließenden Gruppenspiel gegen Tunesien am Donnerstag in Kansas City recht entspannt entgegensehen.

Offensives Spektakel in Houston : Niederlande feiern ersten WM-Sieg gegen Schweden Nach dem 1:1 beim WM-Auftakt ist den Niederlanden der sportliche Befreiungsschlag geglückt. In einem unterhaltsamen Spiel gegen Schweden gelang ein klarer 5:1-Sieg. mit Video 8:38

Schwedens Gruppenfinale gegen Japan

Anders als die Schweden, die nach ihrem 5:1-Auftaktsieg gegen Tunesien mit drei Punkten und einer kurioserweise ausgeglichenen Tordifferenz nun vor einem komplizierten Gruppenfinale stehen.

In der WM-Gruppe F trafen im mexikanischen Monterrey Schweden und Tunesien aufeinander. Zwischen den Teams entwickelte sich eine torreiche Partie. 15.06.2026 | 8:25 min

Japan sei vielleicht nicht ganz so stark wie die Niederlande, befand Trainer Graham Potter. Dennoch müsse seine Mannschaft vor allem defensiv zulegen. Andernfalls könnte sie den Einzug ins Sechzehntelfinale in der Tat noch verpassen.

Koemans Glücksgriff

Die Niederländer hatten die jüngste Kritik nach ihrem viel diskutierten 2:2 gegen Japan schnell beiseite gewischt, und Koeman hatte dazu einen entscheidenden Impuls geliefert. Nur einen Wechsel hatte der 63-Jährige in seiner Startelf vorgenommen.

Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai". 15.06.2026 | 9:01 min

Dass ausgerechnet der im ersten Gruppenspiel durchaus vielversprechend aufgetretene Crysencio Summerville in der ersten Halbzeit draußen bleiben musste, hätte die Debatten im Fall eines Misserfolgs zusätzlich verschärfen können. Doch genau diese Personalrochade erwies sich als Glücksgriff, zumal mit ihr auch eine neue Anordnung in der offensiven Dreierreihe einherging.

Brobbey legt die Basis

Der ehemalige Dortmunder Donyell Malen rutschte von der Sturmspitze auf Summervilles rechte Außenbahn. Und der frühere Leipziger Brobbey, der für Summerville in die Mannschaft rotiert war, gab nun statt Malen den Neuner, obwohl er in der WM-Qualifikation keine Rolle gespielt hatte.

Koeman hatte sich vom robusten Brobbey mehr Durchschlagskraft erhofft und durfte sich rasch bestätigt fühlen. Mit seinen beiden schnellen Toren nach zwei sehenswerten Angriffszügen wie vom Reißbrett legte Brobbey die Basis für den Sieg.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Hollands rasantes Offensivspiel

Auch Cody Gakpos 3:0 erfreute alle Freunde des rasanten Offensivspiels, ebenso das Tor zum Endstand durch den eingewechselten Summerville. Zwischendurch hatte auch Gakpo einen Doppelpack geschnürt.

Der Treffer des Schweden Anthony Elanga zum 4:1 ließ sich für die Niederländer verschmerzen, wenngleich sie auch schon vorher ein paar Lücken in der Defensive offenbart hatten. Doch insgesamt dürfen sie sich nun durchaus in ihrer Selbsteinschätzung bestätigt fühlen, zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen. Koeman sah es mit ebenso viel Freude wie das Königspaar.

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