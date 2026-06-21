Holland feiert 5:1 WM-Sieg gegen Schweden: Oranje wieder boven

5:1 gegen Schweden bei der WM:Niederlande spielen sich in den Favoritenkreis
von Maik Rosner
Nach ihrem überzeugenden Sieg können die Niederländer bereits für die K.o.-Runde planen. Vor allem das Offensivspiel und die Doppeltorschützen Brobbey und Gakpo begeistern.
Die Fans tanzten auf der Tribüne, Bondscoach Ronald Koeman feixte mit seinen Assistenten und das Königspaar bedankte sich sogar für dieses Vergnügen. Nach dem 5:1 gegen Schweden verdeutlichten viele Szenen, wie sich die Stimmung bei den Niederländern gedreht hat.
Wo nach dem späten Gegentor zum 2:2 im ersten Gruppenspiel gegen Japan Enttäuschung und Kritik vorherrschten, ließen sich nun allerorten lächelnde Gesichter beobachten. Es war jener Frohsinn, den die Anhänger mit ihren Sprüngen naar links naar rechts schon am Sonntagvormittag auf ihrem Marsch zur WM-Arena in Houston verbreitet hatten. Oranje ist wieder boven, also oben.
Koeman und Königspaar "sehr glücklich"
Zur guten Stimmung bei Koeman trug bei, dass König Willem-Alexander und Königin Máxima ihre Glückwünsche ans Team persönlich in der Kabine überbrachten. "Sehr glücklich" seien die Monarchen gewesen, berichtete Koeman.
Auch er zeigte sich äußerst angetan von seiner Mannschaft. "Ich denke, man kann es fast nicht besser spielen", sagte der Bondscoach über das erste Tor der Niederländer. Doch auch übergeordnet zeigte sich der frühere Nationalspieler sehr zufrieden.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Niederlande vor Tunesien entspannt
Die gute Laune bei den Niederländern wurde zudem dadurch gefördert, dass sie nach zwei von drei Gruppenspielen mit vier Punkten und einer deutlich positiven Tordifferenz bereits für die erste K.o.-Runde planen können.
Statt sich in einer Drucksituation zu befinden, können sie dem abschließenden Gruppenspiel gegen Tunesien am Donnerstag in Kansas City recht entspannt entgegensehen.
Schwedens Gruppenfinale gegen Japan
Anders als die Schweden, die nach ihrem 5:1-Auftaktsieg gegen Tunesien mit drei Punkten und einer kurioserweise ausgeglichenen Tordifferenz nun vor einem komplizierten Gruppenfinale stehen.
Japan sei vielleicht nicht ganz so stark wie die Niederlande, befand Trainer Graham Potter. Dennoch müsse seine Mannschaft vor allem defensiv zulegen. Andernfalls könnte sie den Einzug ins Sechzehntelfinale in der Tat noch verpassen.
Koemans Glücksgriff
Die Niederländer hatten die jüngste Kritik nach ihrem viel diskutierten 2:2 gegen Japan schnell beiseite gewischt, und Koeman hatte dazu einen entscheidenden Impuls geliefert. Nur einen Wechsel hatte der 63-Jährige in seiner Startelf vorgenommen.
Dass ausgerechnet der im ersten Gruppenspiel durchaus vielversprechend aufgetretene Crysencio Summerville in der ersten Halbzeit draußen bleiben musste, hätte die Debatten im Fall eines Misserfolgs zusätzlich verschärfen können. Doch genau diese Personalrochade erwies sich als Glücksgriff, zumal mit ihr auch eine neue Anordnung in der offensiven Dreierreihe einherging.
Brobbey legt die Basis
Der ehemalige Dortmunder Donyell Malen rutschte von der Sturmspitze auf Summervilles rechte Außenbahn. Und der frühere Leipziger Brobbey, der für Summerville in die Mannschaft rotiert war, gab nun statt Malen den Neuner, obwohl er in der WM-Qualifikation keine Rolle gespielt hatte.
Koeman hatte sich vom robusten Brobbey mehr Durchschlagskraft erhofft und durfte sich rasch bestätigt fühlen. Mit seinen beiden schnellen Toren nach zwei sehenswerten Angriffszügen wie vom Reißbrett legte Brobbey die Basis für den Sieg.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Hollands rasantes Offensivspiel
Auch Cody Gakpos 3:0 erfreute alle Freunde des rasanten Offensivspiels, ebenso das Tor zum Endstand durch den eingewechselten Summerville. Zwischendurch hatte auch Gakpo einen Doppelpack geschnürt.
Der Treffer des Schweden Anthony Elanga zum 4:1 ließ sich für die Niederländer verschmerzen, wenngleich sie auch schon vorher ein paar Lücken in der Defensive offenbart hatten. Doch insgesamt dürfen sie sich nun durchaus in ihrer Selbsteinschätzung bestätigt fühlen, zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen. Koeman sah es mit ebenso viel Freude wie das Königspaar.
Sport:Schland in Sicht!
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026
WM-Qualifikation und TestspieleMehr
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026