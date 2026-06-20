Offensiv-Spektakel: Niederlande feiern WM-Sieg gegen Schweden

Nach dem 1:1 beim WM-Auftakt ist den Niederlanden der sportliche Befreiungsschlag geglückt. In einem unterhaltsamen Spiel gegen Schweden gelang ein klarer 5:1-Sieg.

Brian Brobbey feiert sein Tor gegen die Schweden. Quelle: AFP

Beim WM-Auftakt kamen die Niederlande nicht über ein Unentschieden gegen Japan hinaus, gegen Schweden zeigte sich das Team hingegen von seiner gewohnt starken, offensiven Seite. Dank eines Doppelpacks von Brian Brobbey führte die "Elftal" bereits zur Halbzeit mit 2:0, im zweiten Durchgang erhöhte Cody Gakpo zwischenzeitlich sogar auf 4:0.

Vor rund 70.000 Fans in Houston - der Großteil von ihnen in "Oranje"-Trikots - startete die Mannschaft von Cheftrainer Ronald Koeman überlegen. Nach gerade einmal fünf Minuten drückte Brobbey den Ball das erste, in der 17. Minute das zweite Mal über die Torlinie.

Schweden-Treffer wegen Abseits aberkannt

Erst nach der obligatorischen Trinkpause schaffte es die schwedische Auswahl, etwas mehr Anteile am Spiel zu übernehmen. Immer häufiger schafften es die Skandinavier in die Nähe des gegnerischen Strafraums, vor allem in Person von Offensiv-Ass Viktor Gyökeres.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Nach einem Freistoß von Benjamin Nygren köpfte Gustaf Lagerbielke den Ball in der 44. Minute sogar ins niederländische Tor - doch wegen einer Abseitsstellung erkannte das Schiedsrichterteam den Treffer wenige Augenblicke später wieder ab.

Offensives Spektakel in Houston

Nach der Halbzeit bauten die Niederlande ihre Führung dank zweier Tore von Cody Gakpo sogar auf 4:0 aus. Der eingewechselte Anthony Elanga sorgte in der 59. Minute für den Anschluss - konnte die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. In der 89. Minute erhöhte Crysencio Summerville zum 5:1-Endstand.

Durch den deutlichen Erfolg übernehmen die Niederlande vorerst die Führung in der WM-Gruppe F.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: ZDF