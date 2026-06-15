Eigentlich sollten Irans Fußball-Profis bei der WM erst am Spieltag in die USA reisen dürfen. Dies wurde jetzt gelockert. Die Kicker reisen nun am Vortag an.

Irans Kicker dürfen nun doch in den USA übernachten

Dürfen nun doch in den USA übernachten: Irans Fußball-Nationalmannschaft. Quelle: dpa

Die iranischen Fußballer dürfen bei der Fußball-WM doch in den USA übernachten. Dies bestätigte der iranische Verband am Tag der Auftaktpartie gegen Neuseeland. Ursprünglich war geplant, dass das Team um Angreifer Mehdi Taremi erst am Spieltag in die USA reist und direkt nach dem Spiel wieder ins Teamquartier ins mexikanische Tijuana zurückreist.

Ein diplomatischer Durchbruch zwischen den USA und Iran sorgt für Erleichterung im Land. Kurz vor dem WM-Auftakt gegen Neuseeland richtet sich der Blick nun auch auf den Fußball. 15.06.2026 | 2:09 min

Doch die Mannschaft flog bereits am Vortag nach Inglewood, wo am Dienstag (3.00 Uhr) das erste WM-Spiel gegen Neuseeland steigt. Zur Pressekonferenz vor der Partie kamen Taremi und Trainer Amir Ghalenoei leicht verspätet. "Es war nicht unsere Schuld. Wir haben Tijuana um 10 Uhr verlassen und sind um 15 Uhr abgeflogen", berichtete Taremi. Die beiden Städte sind in etwa so weit voneinander entfernt wie Stuttgart und München.

Quartier der Iraner nach Mexiko verlegt

Entgegen der ursprünglichen Absprachen war das Team schon einen Tag vor dem Anpfiff geschlossen in die USA eingereist. Der iranische Verband verbreitete Fotos seiner Fußballer beim Aussteigen aus einem Flugzeug. Infolge des Krieges und der politischen Spannungen mit den USA hatte Iran sein WM-Quartier aus Arizona nach Mexiko verlegt.

"Natürlich betrifft uns das", sagte Trainer Amir Ghalenoei. "Ich möchte den guten Menschen in Mexiko danken."

Aber wir Iraner sind es gewohnt, aus Schwierigkeiten Chancen zu machen, und wir denken an nichts anderes, als den Menschen Freude zu bereiten. „ Amir Ghalenoei, iranischer Nationaltrainer

Das zweite Vorrundenspiel gegen Belgien findet ebenfalls in Inglewood statt, bevor der Gruppenabschluss in Seattle gegen Ägypten steigt. Auch für diese Partien sollen Irans Profis am Vortag in den Spielort reisen. Eine brisante Konstellation ist im Sechzehntelfinale möglich: Werden der Iran und die USA jeweils Gruppenzweiter, käme es im texanischen Arlington zum direkten Duell.

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