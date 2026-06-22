WM 2026: Ägypten feiert ersten WM-Sieg gegen Neuseeland

Ägypten hat zum ersten mal in seiner Geschichte ein WM-Spiel gewonnen. Gegen Neuseeland drehten die "Pharaonen" das Spiel in Halbzeit zwei.

Ein umkämpftes Spiel: Am Ende steht Ägypten mit dem ersten Sieg seiner WM-Geschichte da. Quelle: Abbie Parr/AP/dpa

Die ägyptische Nationalmannschaft hat mit dem ersten Sieg bei einer WM einen riesigen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale gemacht. Stürmerstar Mohamed Salah und sein Team schafften beim 3:1 (0:1) gegen Außenseiter Neuseeland in Vancouver ein fulminantes Comeback, das mit dem Sieg belohnt wurde. Ägypten führt die Gruppe G nach zwei Spieltagen an.

Beste Chancen aufs Weiterkommen

Finn Surman (14. Minute) hatte Neuseeland nach einer Ecke von Social-Media-Star Tim Payne in Führung gebracht. Nach der Pause gelang erst Mostafa Ziko (58.) vor 52.497 Zuschauern der verdiente Ausgleich, ehe Salah auf Vorlage des herausragenden Ziko traf. Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Trézéguet (82.).

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Ägypten hat damit beste Chancen, den Sprung in die Runde der letzten 32 zu schaffen. Holt das Team um Salah in der Nacht zum Samstag (5.00 Uhr/MEZ) einen Punkt, ist das Weiterkommen sicher. Doch angesichts von vier Punkten könnte gegen den Iran selbst eine Niederlage reichen. Gleichzeitig trifft Neuseeland auf die bisher schwachen Belgier.

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Ägypten dreht nach der Pause auf

Bei geschlossenem Dach zeigte Neuseeland von Beginn an einen couragierten Auftritt. Surmans wuchtiger Kopfball folgte unmittelbar auf eine Großchance, die Angreifer Elijah Just vergab. Der 26-Jährige hatte beim 2:2 gegen den Iran im ersten Gruppenspiel beide Treffer erzielt und war damit zum Toptorjäger in Neuseelands WM-Geschichte avanciert.

Ägypten versuchte es immer wieder über seine Stürmer Salah und Omar Marmoush, den es vor einem Jahr für 80 Millionen Euro von Frankfurt zu Manchester City, zog. Doch die Stars schossen vor der Pause entweder am Tor vorbei oder scheiterten am starken Torhüter Max Crocombe.

Schlusspunkt durch Trézéguet

Danach übernahm der siebenmalige Afrikameister die Kontrolle - und belohnte sich für den hohen Aufwand. Doch es war zunächst nicht Salah oder Marmoush, sondern Ziko, der eine präzise Flanke an Crocombe vorbei ins Netz köpfte.

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Salah sorgte später mit seinem dritten WM-Treffer für die Vorentscheidung. Beim Turnier in Russland vor acht Jahren hatte er bereits beide ägyptischen Tore erzielt. Nach dem zweiten Gegentor gab sich Neuseeland auf und kassierte noch einen dritten Treffer durch Trézéguet, der seinen Spitznamen in Anlehnung an den früheren französischen Fußball-Star David Trézéguet trägt.

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Quelle: SID, dpa