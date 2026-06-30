Bei seinem ersten WM-Einsatz zeigte Nick Woltemade Nerven und verschoss - wie drei andere Deutsche - einen Elfmeter. ZDF-Expertin Fritzy Kromp kritisiert deshalb Julian Nagelsmann.

Kromp nimmt Woltemade in Schutz: "Man hat ihn gekillt"

Die Analyse der ZDF-Experten zum Ausscheiden Deutschlands gegen Paraguay 29.06.2026 | 0:18 min

Nach dem enttäuschenden WM-Aus gegen Paraguay rücken auch die Elfer-Fehlschützen in den Fokus - unter anderem Nick Woltemade, der zu seinem ersten WM-Einsatz überhaupt kam. Für die ehemalige Nationalspielerin und ZDF-Expertin Fritzy Kromp kam der verschossene Elfmeter nicht überraschend.

"Dass dann natürlich auch ein Nick Woltemade, der heute in einem K.o.-Spiel seinen ersten Einsatz bekommt, einen entscheidenden Elfmeter verschießt, ist für mich auch irgendwo naheliegend", sagte Kromp. Der Offensivspieler sei zwar ein "hochbezahlter, sehr guter Fußballer", doch in dieser speziellen Drucksituation habe er nicht funktionieren können. "Ich finde, man hat ihn gefühlt gekillt - und heute brauchst du ihn."

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Scharfe Kritik an Bundestrainer Nagelsmann

Auf Nachfrage, wer dafür verantwortlich sei, wurde Kromp deutlich und übte scharfe Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Der Trainer mit den Entscheidungen." Spieler seien "keine Maschinen", die auf Knopfdruck Leistung bringen könnten.

Neben der Personalie Woltemade kritisierte Kromp auch grundsätzliche Aspekte des deutschen Spiels. "Das Ergebnis war absolut enttäuschend. Die Art und Weise. Auch die Formation, die Wechsel, selbst die Halbzeit", sagte sie. Trotz ausreichend Zeit habe man nicht den Eindruck gehabt, "dass man die richtigen Schlüsse zieht" oder das Spiel noch drehen könne.

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Kromp: Zu wenig vom DFB-Team

Auch die äußeren Umstände - etwa die umstrittene Entscheidung Jonathan Tahs Tor abzuerkennen - passten für Kromp ins Gesamtbild: "Ob das jetzt richtig war oder nicht, das passt dann einfach zum Spiel."

Insgesamt sieht sie strukturelle Probleme: "Die Statik von Beginn an hat nicht gepasst." Auch die Einflussnahme von außen während der Partie sei "enttäuschend" gewesen. Sie kommt deshalb zum Schluss: "Was man dann gesehen hat, was dabei rauskam, das ist dann zu wenig gewesen."

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Quelle: tjs