DFB-Elf bei WM: Später Siegtreffer, der Flügel verleihen kann

Die DFB-Elf befreit sich im Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste in der letzten Sekunde vom großen Druck. Dieser Erfolg kann viel Kraft für kommende Aufgaben verleihen.

Deutschland feiert im Spiel gegen die Elfenbeinküste ein fulminantes Comeback mit Happy End. Am Ende siegen die Nagelsmänner 2:1. Quelle: action press

Eine Mannschaft, die 7:1 im ersten Gruppenspiel einer Weltmeisterschaft gewinnt, verändert kein Trainer der Welt. Insofern hat DFB-Coach Julian Nagelsmann nicht überrascht, als er mit derselben Startelf in das zweite Match der deutschen Mannschaft am Samstag gegen die Elfenbeinküste startete.

Doch die ideale Formation hatte der deutsche Trainer noch nicht gefunden. Was auch nicht überrascht, denn zwischen dem ersten und dem letzten Spiel einer erfolgreichen Mannschaft bei der WM liegen diverse Wechsel in der Anfangsformation.

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min

Die Suche nach der idealen Mischung im Team

Im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste war die vermeintliche Stammelf tatsächlich nicht die ideale Mischung. Deutschland lag lange 0:1 zurück. Doch wenn ein Team nach einigen - durchaus überfälligen Wechseln - in der Lage ist, in der finalen Sekunde ein Spiel zu drehen, ist das ein Qualitätsmerkmal, über das längst nicht jeder potenzielle WM-Sechzehntel-Finalist verfügt.

Das DFB-Team aber, das nun den Einzug in die Runde der letzten 32 Teams geschafft hat, hat die Hürde Vorrunde im Gegensatz zu den Turnieren von 2018 und 2022 dank eines 2:1-Erfolgs gegen die Elfenbeinküste wieder einmal genommen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf einen "emotionalen" Sieg gegen die Elfenbeinküste zurück - und holt zum Lob für den Matchwinner aus. Steht Deniz Undav bald auch in der Startelf? 21.06.2026 | 5:30 min

Der Sieg kurz vor dem Schlusspfiff am Samstagabend ist einer, der besonders wertvoll für das DFB-Team sein könnte. Bei Turnieren überwiegen Stimmungen und Stimmungslagen, sie sind in der Lage, den Unterschied in engen Matches zu bewirken. Weil der positive Ausgang den Willen bestätigt und unterstützt, doch noch alles im eigenen Sinne ändern zu können.

Insofern dürfte die deutsche Mannschaft nicht nur gegen Ecuador im finalen Gruppenspiel am kommenden Donnerstag (ab 22 Uhr, live in der ARD), sondern vor allem auch im ersten K.o.-Spiel mit ganz besonderem Schwung antreten.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nico Schlotterbeck mit Problemen und einer Knieverletzung

Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck blieb wegen einer Knieverletzung nach der Halbzeit in der Kabine. Ihn ersetzte der noch emotionalere Antonio Rüdiger. Dass danach, vor allem nach der Einwechslung des doppelten Torschützen Deniz Undav gegen die Elfenbeinküste vor allem auch der mentale Wandel gelang, sei nun vor allem "sehr emotional, auch für die gesamte Gruppe", sagte Nagelsmann.

DFB-Elf siegt spät im zweiten WM-Spiel : Die Lehren aus dem Härtetest gegen die Elfenbeinküste Zweiter Sieg in zweitem Spiel: Die DFB-Elf ist trotz wackligem Auftritt bei der WM auf Kurs. Die Lehren aus dem Spiel gegen die Elfenbeinküste. von Sebastian Ungermanns mit Video 10:09

Nagelsmann war nach der Partie der Meinung, "die gesamte Gruppe hat sich den Sieg erarbeitet". Was nach dem Einsatz von 16 Spielern vor dem finalen Gruppenduell gegen die abwehrstarken Südamerikaner aus Ecuador durchaus Schwung verleihen sollte. Das Sechzehntelfinale ist für Deutschland eines gegen einen Gruppendritten. Danach könnte im Achtelfinale allerdings schon das Duell mit WM-Topfavorit Frankreich auf dem Programm stehen.

Pflichtaufgabe gegen Ecuador steht noch bevor

Doch zuvor hat das DFB-Team noch eine Gruppen-Pflichtaufgabe gegen Ecuador am kommenden Donnerstag zu erledigen (22 Uhr). "Wir wollen gewinnen", sagt Nagelsmann. Angesichts der Abwehrstärke der Südamerikaner ist das allerdings viel schwerer als es scheint.

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Doch der Sieg gegen die Elfenbeinküste am Samstag hat eine besondere emotionale Qualität. Das deutsche Undav-Siegtor war die letzte Aktion des Spiels - das erinnert an den Last-Second-Sieg gegen Polen bei der WM 2006. Dieser späte Triumph hatte das deutsche Team damals bis ins Halbfinale getragen.

Der Schwung, den ein Erfolg wie der vom Samstag für die DFB-Auswahl mit sich bringt, ist gerade bei einem mehrwöchigen Event wie der WM nicht zu unterschätzen.

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