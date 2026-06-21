In Unterzahl: Belgien spielt auch gegen Iran nur Remis

Die belgische Nationalmannschaft wartet weiter auf den ersten Sieg bei der WM 2026. Auch gegen den Außenseiter Iran konnten sich die "Roten Teufel" nicht durchsetzen.

Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe G treffen Belgien und Iran bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg. 21.06.2026 | 8:38 min

Es ist die nächste Enttäuschung für die Belgier: Nach dem Unentschieden gegen Ägypten zum Auftakt spielte die Mannschaft von Rudi Garcia auch gegen die Außenseiter aus Iran nur Remis. Über weite Strecken kontrollierte die Mannschaft um Kevin De Bruyne zwar das Spiel, nutzte allerdings seine Torchancen nicht.

Zusätzlich agierten die "Roten Teufel" ab der 67. Minute in Unterzahl. Nathan Ngoy zog als letzter Mann die Notbremse und wurde zurecht des Feldes verwiesen.

Belgien trifft am 2. Spieltag der Gruppe G in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Iran. Die Partie live im Stream. 21.06.2026 | 197:26 min

Iran punktet mit der ältesten Elf der WM-Geschichte

Aus Sicht Irans ist der zweite Punkt im zweiten Spiel hingegen ein Erfolg. Gegen Belgiens enttäuschende Altstars hat das Team von Trainer Ali Ghalenoei, das rund 30 Minuten in Überzahl agierte, den "Roten Teufeln" mit der ältesten Startelf der WM-Geschichte ein 0:0 abgetrotzt und wahrte seine Chancen auf die K.o.-Runde.

Der Überraschungssieg in Los Angeles wäre für Iran möglich gewesen: Ein vermeintlicher Treffer von Kapitän Mehdi Taremi (25.) wurde wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt. Zudem spielte der dreimalige Asienmeister nach einer Roten Karte gegen Belgiens Nathan Ngoy (66.) lange mit einem Mann mehr. Für die im Schnitt 32,52 Jahre alte Startelf der Iraner ist es dennoch ein Erfolg.

Ohne Doku: Belgien enttäuscht

Im gehobenen Fußballeralter sind auch die Leistungsträger der Belgier - und die enttäuschten erneut: Sturmtank Romelu Lukaku spielte unauffällig, De Bruynes Bemühungen blieben wirkungslos. Die erhoffte Reaktion nach dem durchwachsenen Auftakt gegen Ägypten (1:1) blieb aus. Der WM-Dritte von 2018 steht vier Jahre nach dem Vorrunden-Aus in Katar beim Gruppenabschluss gegen Neuseeland unter Druck.

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Die Belgier mussten auf ihren Dribbelkünstler Jeremy Doku (Atemwegserkrankung) verzichten, dafür beorderte Trainer Rudi Garcia Angreifer Lukaku nach dessen schwungvollem Joker-Einsatz gegen Ägypten in die Startelf.

Beide Torhüter mit starken Paraden

Die Iraner standen von Beginn an unter Druck. Ein Abschluss von De Bruyne wurde in höchster Not geblockt, den Nachschuss von Maxim De Cuyper parierte Irans Keeper Alireza Beiranvand (9.). Auf der Gegenseite verhinderte Thibaut Courtois mit einem starken Reflex das 1:0 der Iraner durch Hossein Kanaani (14.).

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der Iran blieb gefährlich und ging vermeintlich in Führung: Taremi traf nach einer Freistoßvariante - stand nach Überprüfung durch den VAR aber ganz knapp im Abseits. Einen Volleyschuss von De Cuyper (44.) parierte Beiranvand.

Belgien hat einen Fehlstart in die Fußball-WM noch abwenden können. Gegen Ägypten kamen die "Roten Teufel" nach Pausenrückstand noch zu einem Unentschieden. 15.06.2026 | 7:54 min

Nach dem Seitenwechsel ergab sich das gleiche Bild, bei ihren Ausflügen in die Offensive wurden die Iraner gefährlich: Taremi verpasste das 1:0 aus kurzer Distanz, Courtois parierte erneut stark (54.).

Dann wurde es wild: Nach einem Querpass von De Bruyne bekam De Cuyper den Ball aus vier Metern nicht im Tor unter, Beiranvand war einmal mehr zur Stelle (59.). Ngoy leistete sich dann eine unnötige Notbremse und veränderte die Statik des Spiels.

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Quelle: sid/dpa