DFB-Frauen wollen ohne Umweg an den Zuckerhut

Christian Wück will die deutsche Frauen-Nationalmannschaft beim Doppelpack gegen Österreich auf direktem Wege zur WM 2027 in Brasilien führen. Daher ist kaum Platz für Experimente.

Die Rollenverteilung vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen den deutschen und den österreichischen Fußballerinnen ist klar: Die DFB-Frauen gehen als klarer Favorit in die Partie. 13.04.2026 | 0:36 min

Späße scheinen Programm, wenn sich deutsche Fußballerinnen in diesem Jahr zu einer Länderspielmaßnahme versammeln. Was bereits beim Training auf dem DFB-Campus in Frankfurt auffiel, prägte auch die Vorbereitung auf dem Homeground in Herzogenaurach für den Doppelpack in der WM-Qualifikation gegen Österreich in Nürnberg (Dienstag 18:15 Uhr/live ZDF) und in Ried (Samstag 18 Uhr).

Zumeist mit lächelnden Gesichtern sind die Spielerinnen am Werk, die ihre blütenweiße Weste in der Gruppe nun im Max-Morlock-Stadion vor den erwarteten 25.000 Fans verteidigen wollen. "Es ist immer etwas Besonderes, ins Frankenland zurückzukommen, hier ins Stadion. Es weckt immer Erinnerungen", bekundete Bundestrainer Christian Wück bei der Abschlusspressekonferenz.

DFB-Frauen wollen WM-Ticket so schnell wie möglich lösen

Als Ex-Bundesligaprofi des 1. FC Nürnberg weiß der 52-Jährige um die Fußball-Begeisterung eines Standorts, an dem die DFB-Frauen binnen drei Jahren bereits zum dritten Male antreten. Ihnen sollten die ersten Pflichtspiele gegen Slowenien (5:0) und Norwegen (4:0) viel Rückenwind gegeben haben, um so schnell wie möglich das Ticket für die WM 2027 in Brasilien zu lösen.

Fünf Tore zum Auftakt der WM-Qualifikation: Bei den deutschen Fußball-Frauen läuft es im Spiel gegen Slowenien wie geschmiert. 03.03.2026 | 8:07 min

Fast kurios, dass England und Spanien parallel in einer Qualifikationsgruppe spielen, die sich am Dienstag in Wembley begegnen. Von jenen beiden Teams, gespickt mit Weltklassespielern, die das jüngste WM- und EM-Finale bestritten, muss eines also den mühsamen Umweg über zwei Playoff-Runden gehen, um an den Zuckerhut zu gelangen.

Genau dort würde Wück nach 2003 und 2007 für den deutschen Frauenfußball nach dem dritten Stern greifen, auch wenn er am Montag gestand: "Wir haben gegen Spanien gesehen, dass ein bisschen was fehlt, um Titel zu gewinnen."

Linda Dallmann in guter Form

Die ausgedehnte Vorbereitung war mit einem besonderen Lehrauftrag versehen, um speziell die Abläufe im letzten Drittel zu automatisieren. Eine Schlüsselrolle kommt dabei Jule Brand von Olympique Lyon zu, die als Spielgestalterin ihre Freiheiten zu vielen kreativen Momenten nutzt. Jedoch auch möglich, dass Linda Dallmann wieder eine Chance bekommt, ihre gute Form zu untermauern.

Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen hat in der WM-Qualifikation einen überzeugenden Sieg gefeiert. Auswärts in Norwegen hieß es am Ende 4:0. 07.03.2026 | 6:37 min

Die Edeltechnikerin vom FC Bayern warnte, trotz sieben Siegen in sieben Länderspielen dieses Nachbarschaftsduell auf die leichte Schulter zu nehmen; beim Heimsieg im vergangenen Jahr (4:1) sei die erste Hälfte nicht gut gewesen, "unser Anspruch ist, zwei gute Halbzeiten zu zeigen".

Als Schwerpunkt im Training beschrieb Wück "das Timing". Konkret "im Loslaufen, im Passspiel, im Räumeöffnen und Räumebespielen": Er ist überzeugt, dass nur über spielerische Verbesserungen sein Ensemble die Titelreife erlangt. Eine ähnliche These hatte einst Weltmeistertrainer Joachim Löw vertreten, der 2014 in Brasilien mit den Männern den letzten ganz großen Titel für eine deutsche Nationalelf einheimste.

Ann-Katrin Berger zuletzt voll gefordert

Wück schaltet derzeit kaum noch in den Experimentiermodus. Weder bei der Kadernominierung noch bei der Aufstellung. Die im Sommer zum FC Liverpool wechselnde Vivien Endemann hat sich beispielsweise nur ins Rampenlicht spielen können, weil Klara Bühl noch eine Muskel-Sehnen-Verletzung auskuriert.

Wie wichtig die erfahrenen Stammkräfte sind, zeigte das Beispiel mit Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger. Anfang März auf Kunstrasen in Oslo war die 35-Jährige voll gefordert, die in weniger als zwei Monaten bei der Männer-WM als Botschafterin des Deutschen Hauses in New York für den DFB eingespannt ist.

Im Tor der DFB-Frauen ist eine Entscheidung gefallen: Die 35 Jahre alte Ann-Katrin Berger wird weiter zwischen den Pfosten stehen. 18.12.2025 | 0:31 min

Gut möglich, dass die bei Gotham FC spielende US-Legionärin in der zweiten Jahreshälfte von Wück die Gelegenheit zu einigen Verschnaufpausen bekommt, wenn jüngere Spielerinnen (und Torhüterinnen) getestet werden. Vorerst aber geht es um Resultate, die die gute Stimmung erhalten.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.