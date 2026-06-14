Elfenbeinküste - Eucador: Diomande trifft auf Pacho und Hincapie

Die Elfenbeinküste und Ecuador starten im NFL-Stadion von Philadelphia ins Turnier. Eine bekannte Sturmreihe trifft auf zwei Ex-Bundesligaverteidiger mit internationalem Format.

Yan Diomande (RB Leipzig) - das vielleicht größte Talent der Elfenbeinküste. Quelle: Witters

Jetzt, wo bereits an vielen Ecken in den USA der 250. Geburtstag in aller Munde ist, rückt auch Philadelphia in den Fokus. Historischer Geburtsort der Vereinigten Staaten und erste Welterbestadt des Landes. Hier wurde am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Irgendwie logisch, dass ein solch historischer Ort bei den Spielstätten dieser WM nicht fehlen darf, zumal die Spielstätte des NFL-Teams Philadelphia Eagles erst 2015 aufwändig renoviert wurde.

Aber American Football hat mal Pause: Nun laufen hier zum Auftakt mit den Fußballern der Elfenbeinküste und Ecuador (Sonntag 1 Uhr/ARD) die beiden deutschen Gruppengegner auf. Spannend, ob im Lincoln Financial Field im South Philadelphia Sports Complex wirklich die 68.324 Plätze belegt sind.

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Elfenbeinküste-Coach Faé beendete eigene Karriere mit 28

"Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht. Das ist ein großer Moment für meine Mannschaft", sagte Nationaltrainer Emerse Faé, der zwar zuerst U17-Weltmeister mit Frankreich wurde, aber im eigenen Land hoch angesehen wird.

Weil er mitten während des laufenden Afrika-Cups als Cheftrainer anstelle des geschassten Hervé Renard aufrückte - und am Ende den frenetisch bejubelten Titelgewinn feiern konnte. Sein Verantwortungsbewusstsein ist groß, zumal er wegen einer Venenentzündung bereits mit 28 Jahren die aktive Karriere aufgeben musste.

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Faé ist ein besserer Taktiker als Redner

Ein großer Redner wird der 42-Jährige nicht mehr - das hat auch der nur eine Viertelstunde dauernde FIFA-Pflichttermin vor der Presse am Samstag gezeigt - aber wichtig ist ja, dass die Erben eines Didier Drogba auf dem Platz eine klare Spielidee erkennen lassen.

Und da haben die Ivorer große Fortschritte gemacht. In der Qualifikation setzte es für den deutschen Gruppengegner keine Niederlage. Es besteht also berechtigte Hoffnung, bei der vierten WM-Teilnahme erstmals die Vorrunde zu überstehen.

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Ivorer mit bekannter Sturmreihe

Paradereihe der Elefanten ist natürlich der Sturm, den neuerdings auch der schnell noch eingebürgerte Elye Wahi ergänzt. Der bei Eintracht Frankfurt so unglücklich agierende Rekordeinkauf hat in Nizza wieder Selbstvertrauen getankt.

Einen ähnlichen Weg hat auch Ange-Yoan Bonny von Inter Mailand beschritten. Doch erst einmal wird erwartet, dass Nicolas Pépé (FC Villarreal), Evann Guessand (Crystal Palace) und natürlich Yan Diomande (RB Leipzig) stürmen.

Als kleines Kind, als ich in meinem Heimatland mit dem Fußball angefangen habe, war es mein Traum, eine WM zu spielen. „ Yan Diomande

"Ich will gegen die größten Nationen der Welt spielen - Frankreich, Brasilien, Argentinien", sagte der 19-jährige Diomande kürzlich im Vereinsinterview. Auch die Partie gegen Deutschland in Toronto (20. Juni) sollte dazugehören.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Pacho und Hincapie: Abwehrsäulen von internationalem Format

Das Kräftemessen mit Ecuador ist auch für den Irrwisch ein echter Härtetest. Denn der Zweite der Südamerika-Qualifikation ist gerade in der Defensive gespickt mit Topspielern aus Topvereinen, zu denen auch zwei ehemalige Bundesligaakteure gehören.

Willian Pacho, einst bei Eintracht Frankfurt ins internationale Schaufenster gestellt, ist beim Champions-League-Sieger Paris St. Germain unumstrittener Stammspieler.

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FIFA-Erlass verhindert Sperre gegen Caicedo

Dasselbe gilt für den erst vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal gewechselten Piero Hincapie, der entscheidend zur Defensivstärke der Gunners beigetragen hat. In 18 Spielen der Qualifikation musste Ecuador gerade einmal fünf Gegentore hinnehmen.

Im Zentrum hält Moises Caicedo vom FC Chelsea das Gefüge der Tri zusammen. Gut für Ecuador, dass der Erlass der FIFA eine Sperre gegen den Mittelfeldmann verhinderte.

Schon bei der WM 2022 in Katar waren mehr als 15.000 Landsleute in die Wüste gereist, um eine Mannschaft anzufeuern, die sich als "Vorbild für Ecuador" begreifen möchte. Es gibt nicht wenige, die trauen dieser Generation eine echte Überraschung zu.

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