Champions League: Highlight-Sendung am Mittwoch relive

Auch in der Saison 2025/26 wird das ZDF von der UEFA Champions League berichten. Zunächst sind die qualifizierten 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga.

Moderation: Jochen Breyer

Experte: René Adler



Zusammenfassungen der Spiele:

u.a.

FC Bayern München – FC Chelsea

Juventus Turin – Borussia Dortmund

FC Liverpool – Atlético Madrid

Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo

Real Madrid – Olympique Marseille

Ajax Amsterdam – Inter Mailand