Sport
Champions League - 2022/23
Videos

Champions League: Highlight-Sendung am Mittwoch relive

Noch 23 Stunden

Die Champions-League-Sendung vom Mittwoch

|

Jochen Breyer und Rene Adler sind jetzt beim Sportstudio.

Die Highlights der Champions-League-Spiele vom Dienstag und Mittwoch relive. Moderation: Jochen Breyer, Experte: René Adler.

Auch in der Saison 2025/26 wird das ZDF von der UEFA Champions League berichten. Zunächst sind die qualifizierten 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga.
Moderation: Jochen Breyer
Experte: René Adler

Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Bayern München – FC Chelsea
Juventus Turin – Borussia Dortmund
FC Liverpool – Atlético Madrid
Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo
Real Madrid – Olympique Marseille
Ajax Amsterdam – Inter Mailand

Champions League - Highlights