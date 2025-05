St. Pauli feiert: Klassenerhalt nach 2:2 in Frankfurt fast sicher

Der FC St. Pauli hat durch ein Unentschieden bei Eintracht Frankfurt den Klassenverbleib praktisch geschafft und den Hessen ein Endspiel im Rennen um einen Champions-League -Startplatz beschert. Die Eintracht kam am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen die Kiez-Kicker nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und muss um die Königsklasse bangen.

Wir wollen in dieser Liga bleiben, wir haben alles dafür reingeworfen. Die Jungs haben sich noch nicht ganz belohnt.

Rasmus Kristensen brachte die Frankfurter nach nur 24 Sekunden in Führung. Noch in der Anfangsphase drehte St. Pauli jedoch die Partie durch die Treffer von Manolis Saliakas (4. Minute) und Morgan Guilavogui (16.). Mehr als das 2:2 durch den eingewechselten Michy Batshuayi (71.) gelang der Eintracht nicht mehr.

St. Paulis Klubpräsident Oke Göttlich am Samstag im aktuellen sportstudio über die zurückliegende Saison, das Besondere an seinem Verein, Trainer Alexander Blessin und die Rivalität zum HSV.

Das Polster von St. Pauli auf den Relegationsplatz beträgt vor dem Saisonfinale drei Punkte, jedoch haben die Hamburger die um 13 Treffer bessere Tordifferenz im Vergleich zum Tabellen-16. 1. FC Heidenheim, der mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Relegation muss.

Endspiel um einen Champions-League-Platz

Der Vorsprung der Eintracht auf den fünften Rang, den Borussia Dortmund belegt, ist auf drei Punkte geschrumpft. Am letzten Spieltag tritt der Tabellendritte Frankfurt beim Viertplatzierten SC Freiburg an - der Sieger ist sicher in der Champions League.