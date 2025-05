Bundesliga-Relegation: Wo liegt eigentlich Elversberg?

Umziehen in Containern, ein Mini-Stadion als Baustelle, kein Bahnhof am Ort: Darauf müssen sich Fußballer und Fans einstellen, wenn die SV Elversberg als Verein der nach Hoffenheim (3.400 Einwohner) zweitkleinsten Gemeinde in die 1. Bundesliga aufsteigt. Vor der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim suchen viele Experten erst mal auf der Landkarte, wo dieses saarländische Sensationsteam von Trainer Horst Steffen eigentlich zu Hause ist.