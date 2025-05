Europapokal ohne RB Leipzig: Das sind die Gründe

Was bedeutet das Verpassen des Europapokals für Leipzig?

Henning Zülch, Professor an der Leipziger Wirtschaftshochschule HHL, macht drei große Komplexe aus, wie sich eine Saison ohne Europapokal und Champions League für RB Leipzig auswirkt: Sponsoring und Markenwert, Kaderplanung und Wettbewerbsfähigkeit.

"Das ist eine Spirale, die dann einsetzt. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran, das kann man nicht wegdiskutieren", sagt der Fachmann. "RB braucht die permanente, maximale Sichtbarkeit in der Champions League, um zu signalisieren, dass man zur Speerspitze des europäischen Fußballs gehört."

Ursachen der Krisen-Saison

Die Inkonstanz der vergangenen Jahre auf den Entscheiderpositionen fällt RB nun auf die Füße. Seit Ralf Rangnicks Abgang wechselten die Sportchefs ähnlich häufig wie die Trainer. So konnte nicht mehr gezielt am Kader gebaut werden; seit Sommer 2023 jagte ein Kaderumbruch den nächsten.

In diesem Verkaufs-Wirrwarr ging der Fokus auf die Spielidee verloren. Zu wenige Akteure vor allem im zentralen Mittelfeld und in der Offensive sind in der Lage, das Pressing-Gegenpressing-Spielprinzip, das immer die Grundlage der Leipziger Idee sein muss, auf höchstem Niveau umzusetzen.