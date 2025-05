Spannung in den Stadien: Das kann am Wochenende passieren

Frankfurt kann die Champions League klar machen

Meister FC Bayern und Vizemeister Leverkusen sind bereits fix. Dahinter kann Eintracht Frankfurt als Dritter mit einem Heimsieg gegen den FC St. Pauli am vorletzten Spieltag die Qualifikation für die Champions League klarmachen. Bereits ein Remis reicht mindestens dem Team von Trainer Tino Toppmöller für Rang vier, wenn Borussia Dortmund zwei Stunden zuvor nicht in Leverkusen gewinnt.

Abstiegsangst in Bochum und Kiel

Verliert der VfL Bochum am Samstag sein Heimspiel gegen Mainz 05, ist der Abstieg besiegelt - und die Rettermission von Dieter Hecking gescheitert. Gewinnt der vier Punkte besser platzierte 1. FC Heidenheim parallel bei Union Berlin, ist das Ergebnis im Ruhrstadion ohnehin unerheblich. Auch wenn beide Spiele remis enden, steht der Gang in die 2. Liga für den VfL fest.

HSV vor Rückkehr in die Bundesliga

Der Hamburger SV kann mit einem Sieg am Samstagabend gegen den SSV Ulm bereits seinen Aufstieg perfekt machen und nach sieben Jahren Zweitklassigkeit in die Bundesliga zurückkehren.

Abstiegsstrudel: Ulm ausgerechnet beim HSV

Der Abstieg von Jahn Regensburg ist schon besiegelt. Hinzukommen könnte Ulm. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nach dem Sieg von Preußen Münster am Freitagabend gegen Hertha BSC (2:0) sechs Punkte. Ulm braucht demnach beim HSV unbedingt einen Sieg, um am letzten Spieltag noch Chancen zu haben.

Dresden und Bielefeld auf dem Sprung in die 2. Liga

Gewinnt Tabellenführer Dynamo Dresden am Samstag bei Waldhof Mannheim und Verfolger Arminia Bielefeld am Sonntag in Unterhaching, steigen beide Vereine in die 2. Bundesliga auf. Beiden Klubs genügt zudem ein Remis, wenn der Tabellendritte 1. FC Saarbrücken am Samstag nicht in Aachen gewinnt.