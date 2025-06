Weil das Thema jederzeit jeden von uns betreffen kann. Der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand gehört zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland . In vielen Fällen geschieht er vor den Augen anderer. Aber viel zu wenige Menschen wissen, wie sie in einer solchen Situation richtig handeln und helfen können. Dabei können sie gar nichts falsch machen.

… ist 25 Jahre alt und war selbst Herzpatientin. Aus ihrer eigenen lebensbedrohlichen Erfahrung ist ein Motor geworden. Mit ihrem Projekt "Herzsicherheit an Schulen" klärt sie darüber auf, wie Menschen im Notfall helfen können und setzt sich dafür ein, dass Wiederbelebung an allen Schulen Pflichtstoff im Unterricht wird. Sie ist Mitglied im deutschen Rat für Wiederbelebung und studiert Deutsch und Sozialpädagogik für das Lehramt am Berufskolleg an der TU Dortmund.

Der Rettungsdienst ist meist nicht schnell genug. 2013 gab es einen sehr tragischen Fall an einer Schule in Hessen . Ein Schüler hatte einen Herzstillstand, die Lehrkräfte machten keine Herzdruckmassage. Der Rettungswagen kam nach acht Minuten und erst dann begannen die Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Schüler überlebte, erlitt aber irreversible Hirnschäden. Das hätte verhindert werden können, wenn man ihn sofort reanimiert hätte.

Kozik: In Deutschland wird aktuell nur etwa jede zweite Person nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand von Augenzeugen wiederbelebt. Als bei mir damals der Herzfehler diagnostiziert wurde, war die Quote sogar noch niedriger. Ich habe deutlich gespürt, wie groß die Unsicherheit in meinem Umfeld bei dem Thema war und ehrlich gesagt anfangs auch bei mir selbst. Die meisten Menschen hätten im Notfall nicht gewusst, wie sie mir helfen können.

Kozik: Ich glaube ich bin einfach ein Mensch, wenn ich merke, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann will ich etwas verändern. Ich habe mich damals so intensiv mit dem Thema Wiederbelebung beschäftigt und festgestellt, dass in vielen skandinavischen Ländern deutlich mehr Menschen im Notfall von Laien reanimiert werden als in Deutschland - einfach, weil dort Reanimation fest im Schulunterricht verankert ist.