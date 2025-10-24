Wadephul reist doch nicht nach China - Besuch verschoben

Der geplante China-Besuch von Außenminister Wadephul ist kurzfristig abgesagt worden. Es habe Probleme bei der Vereinbarung von Terminen gegeben, erklärte das Auswärtige Amt.

Anders als geplant: Wadephul reist doch nicht nach China

Johann Wadephul hat seine Reise nach China kurzfristig abgesagt. (Archivbild) Quelle: dpa

Außenminister Johann Wadephul (CDU) verschiebt kurzfristig eine eigentlich für Montag und Dienstag geplante Reise nach China. Peking habe außer einem Treffen des Ministers mit seinem Kollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt, begründete die Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin die Verschiebung.

Die Sprecherin sagte, die in den nächsten Tagen geplante Reise könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden. Sie fügte hinzu:

Dabei gibt es gerade in diesen Tagen eine Vielzahl von Themen, die wir mit der chinesischen Seite gerne besprechen wollen. „ Sprecherin, Auswärtiges Amt

Chinesische Halbleiter sind für deutsche Autobauer unverzichtbar. Der Handelsstreit mit den USA bringt die globalen Lieferketten zunehmend aus dem Gleichgewicht. 22.10.2025 | 2:22 min

Wadephuls China-Reise wird "auf späteren Zeitpunkt verschoben"

Auch wenn die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft und deren Lieferketten diversifiziere und die Wettbewerbsfähigkeit stärke, "wollen wir mit China zusammenarbeiten". Gleichzeitig bereiteten den deutschen Unternehmen Handelsbeschränkungen vor allem in den Bereichen seltene Erden und Halbleiter große Sorgen.

Die Sicherheit Asiens und Europas sei zudem eng mit miteinander verbunden, sagte die Sprecherin. "Unser Interesse ist, dass China dazu beiträgt, einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erreichen", ergänzte sie. Kein anderes Land habe so viel Einfluss auf Russland wie China.

Wir sind weiter sehr daran interessiert, uns partnerschaftlich zur gesamten Themenpalette auszutauschen. „ Sprecherin, Auswärtiges Amt

Die Reise werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, sagte die Sprecherin, ohne dies auf Nachfragen zu konkretisieren. Außenminister Wadephul wolle sich sehr bald telefonisch mit seinem chinesischen Amtskollegen intensiv austauschen.

Chinas Strategie ist es, andere Staaten abhängig zu machen, sagt China- und Handelsexpertin Antonia Hmaidi. Das betreffe neben der Halbleiter-Industrie auch viele andere Branchen. 22.10.2025 | 18:18 min

China kritisiert deutsche Haltung in Taiwan-Frage

Peking hatte kurz zuvor die Haltung der Bundesregierung in der sogenannten Taiwan-Frage kritisiert. Die Wahrung des Status quo in der Region zu fordern, ohne dabei eine Unabhängigkeit Taiwans abzulehnen, komme einer Unterstützung "taiwanischer Unabhängigkeits-Aktivitäten" gleich, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun.

China fordere Deutschland auf, eine klare und entschiedene Haltung gegen jegliche Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Taiwans einzunehmen und das Ein-China-Prinzip strikt einzuhalten.

China nutzt ihre Monopolstellung für seltene Erden, um Druck auf die westliche Industrie auszuüben. Deutsche Unternehmen versuchen durch neue Innovationen, nicht mehr die Metalle Chinas zu brauchen. 22.10.2025 | 1:21 min

Nach dem Ein-China-Prinzip erkennen die meisten Staaten nur die Volksrepublik China und nicht den unabhängig regierten Inselstaat Taiwan an. Peking betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums.

Wadephul hatte China in den vergangenen Monaten immer wieder für Drohungen kritisiert, den Status quo in der Meerenge zwischen Taiwan und China einseitig verändern zu wollen.

Taiwan ist Vorzeige-Demokratie und Wirtschaftsmacht. Die Sorge steigt, dass die Insel zum Kriegsschauplatz werden könnte. Ein Konflikt, der vor etwa hundert Jahren begann. 22.09.2024 | 30:33 min

Seltene Erden, Russland und Taiwan-Politik zuletzt Streitthemen

Der chinesische Außenamtssprecher Guo sagte nicht, welche Themen zur Sprache kommen sollen. Es sei natürlich, dass China und Deutschland in bestimmten Fragen unterschiedliche Standpunkte verträten. China hoffe aber, dass Deutschland der Volksrepublik gegenüber unvoreingenommen bleibe.

Im deutsch-chinesischen Verhältnis haben zuletzt Pekings Exportkontrollen auf seltene Erden große Sorge bei deutschen Unternehmen ausgelöst. Die Industrie ist auf die wichtigen Rohstoffe angewiesen, weil sie zum Beispiel für Motoren, Turbinen und Sensoren benötigt werden.

Zudem herrscht in der Bundesregierung Unmut über die Chinas Rolle im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, weil die Volksrepublik im Verdacht steht, mit Ölkäufen Russland zu unterstützen.

China dominiert den Weltmarkt für seltene Erden und erpresst damit die USA im Handelsstreit. Auch Deutschland gerät unter Druck, warnt ein Rohstoffhändler bei ZDFheute live. 15.10.2025 | 9:48 min