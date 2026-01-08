Dobrindt zu Stromnetz: Keine Anzeichen für Russland-Beteiligung

Anschlag auf Stromnetz in Berlin:Dobrindt sieht keine Anzeichen für Beteiligung Russlands
von Dominik Rzepka
Den Anschlag auf das Stromnetz in Berlin haben Linksextremisten begangen, sagt Innenminister Dobrindt im ZDF. Anzeichen, dass "fremde Mächte" dahinterstecken, gebe es nicht.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat Spekulationen zurückgewiesen, hinter dem Anschlag auf das Stromnetz in Berlin könnte Russland stecken. Zwar gebe es in den sozialen Netzwerken entsprechende Behauptungen, dafür lägen aber keine Hinweise vor, sagte Dobrindt der ZDF-Sendung "Berlin direkt":
Man könne "ziemlich sicher davon ausgehen", dass es sich um eine linksterroristische Gruppe handele. "Ob die als hybride Bedrohung wahrgenommen werden kann, das heißt ob fremde Mächte damit eine Rolle spielen, dazu haben wir keine Erkenntnisse", so Dobrindt.
Dobrindt spricht weiter von "Linksterrorismus"
Der oder die Täter seien professionell vorgegangen. Sie hätten auch professionell Spuren verwischt, so Dobrindt. Er verteidigte vor diesem Hintergrund seine Einschätzung, es handele sich um Linksterrorismus.
"Wir sehen sehr eindeutig, dass hier versucht wird mit Anschlägen gegen die Infrastruktur sowohl gegen unsere Wirtschaft, gegen die Bevölkerung, gegen die Gesellschaft Aktionen durchzuführen, die ganz massiv am Schluss auch Menschen schaden sollen, die auch Leib und Leben kosten können", so Dobrindt.
Dobrindt wirft Linken Verharmlosung vor
In den vergangenen Jahren habe Linksextremismus nicht besonders im Fokus gestanden, sei nicht mehr als Gefahr der Zeit gesehen worden. Es habe auch ein "hohes Maß an Verharmlosung" gegeben. Der Vorsitzende der Partei Die Linke etwa habe gesagt, linksgerichtete Straftaten würden dem Gemeinwohl dienen, kritisierte Dobrindt.
Das müsse man jetzt wieder verändern. Der Linksextremismus sei mit deutlich erhöhter Intensität zurück in Deutschland. Das Phänomen müsse deutlich stärker ins Visier genommen werden, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.
Kein Kommentar zu Wegner
In Berlin steht wegen des Umgangs mit dem Stromausfall der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) unter Druck. Wegner hatte eingestehen müssen, am Tag des Stromausfalls Tennis gespielt zu haben. Auf die Frage, ob Wegner damit unglücklich agiert habe, weicht Dobrindt aus. Er sagte:
Er sei "froh und dankbar", dass es viele engagierte Kräfte gegeben habe. Dobrindt nannte namentlich Bundespolizei, Technisches Hilfswerk, Landespolizei, engagierte Leute im Bereich der Energieversorgung und weitere Helfer - und nannte Wegner nicht.
