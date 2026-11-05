Im ZDF-Interview spricht Selenskyj über US-Unterstützung, Elon Musk und seine Hoffnung auf ein würdiges Ende des Kriegs mit Russland.

Vom Comedian zum Präsidenten eines Landes im Krieg: Wolodymyr Selenskyj im Interview mit Jan Böhmermann über seinen Lebensweg, die russische Invasion, die US-Wahlen und Elon Musk. 05.11.2026 | 8:51 min

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt den Sieg der US-Demokraten bei den Midterms in den USA. "Ich bin den Republikanern auch dankbar, aber die Demokraten sprechen sehr klar von einer Unterstützung der Ukraine, von Hilfe an die Ukraine", sagte Selenskyj exklusiv im ZDF-Interview mit Jan Böhmermann im "ZDF Magazin Royale".

Neben den Auswirkungen der Midterms-Ergebnisse auf den russischen Angriffskrieg spricht Böhmermann mit Selenskyj auch über den Einfluss des Tech-Milliardärs Elon Musk auf die US-Politik, über den britischen Popstar James Blunt und Skifahren in Ischgl. Außerdem geht es um Selenksyjs ungewöhnlichen Weg vom Comedian zum Präsidenten eines Landes im Krieg. Das Gespräch ist im ZDF-Streaming-Portal und auf Youtube zu sehen sowie am 6. November um 23 Uhr im "ZDF Magazin Royale".

Eine Woche vor dem Treffen zwischen Kiew, Moskau und den USA kam heute der ukrainische Präsident Selenskyj nach Berlin. Kanzler Merz versprach der Ukraine Hilfe für den Winter. 03.11.2026 | 2:43 min

Selenskyj hofft auf mehr Unterstützung aus USA

Auf die Frage, was der Sieg der Demokraten für die Ukraine bedeutet, zeigte sich Selenskyj hoffnungsvoll. "Sie sprechen von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa", sagte Selenksyj. Deswegen gebe es die Hoffnung, "dass es zu einem Machtgleichgewicht kommt und dass wir mehr Unterstützung bekommen".

Selenskyj hofft in diesem Zusammenhang auch:

Wenn der Kongress jetzt von einer starken finanziellen Unterstützung oder Unterstützung durch Waffen spricht, so wie Europa das heute macht und zeigt, dann wird das etwas Positives sein, das Putin beeinflussen wird." „ Wolodymyr Selenskyj im ZDF-Interview

Eine Feuerpause hat den Weg für Evakuierungen aus Oleschky freigemacht. Bewohner der besetzten südukrainischen Stadt konnten zu ihren Angehörigen zurückkehren. 31.10.2026 | 2:40 min

Selenskyj: Kriegsende muss "würdevoll" sein

Nächste Woche trifft Selenskyj bei einer neuen Verhandlungsrunde zum Ende des Ukraine-Krieges auf Vertreter von Russland und den USA. Angesprochen auf das herbeigewünschte Ende des Krieges sagte Selenskyj im Interview, die Ukraine sei vielleicht ein kleineres Land mit weniger Geld und weniger Waffen, "aber wir haben mehr Würde als viele andere und wir verstehen die Lage".

Und wir werden alles dafür machen, dass dieser Krieg zu Ende geht, aber es muss ein würdevolles Ende sein. „ Wolodymyr Selenskyj im ZDF-Interview

Nach einem Ende des Krieges und einer geordneten Übergangszeit sei er auch für Wahlen bereit. "Ich möchte nicht wie ein Mensch aussehen, der sich an seinem Posten festhält. Das ist nicht so", sagte Selenskyj. Er dankte auch Deutschland und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), den er am Dienstag in Berlin getroffen hatte, für die Zusage zur Winterhilfe.

Die Situation an der Front sei stabil, doch schon jetzt fehle vielerorts der Strom. "Das wird ein ganz harter Winter", berichtet ZDF-Korrespondent Dara Hassanzadeh aus Kiew. 04.11.2026 | 2:46 min

Ukraine dankbar für Elon Musks Starlink-Internet

Auf Elon Musk angesprochen, antwortete Selenskyj, man sei dessen Unternehmen SpaceX dankbar dafür, dass es der Ukraine mit Starlink eine Internetverbindung zur Verfügung stelle. "Das war zu Beginn des Krieges sehr hilfreich", sagte der ukrainische Präsident. "Aber wir müssen da ganz klar sein: Natürlich gefällt uns seine Haltung zu diesem Krieg nicht."