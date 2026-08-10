Pro Bahn an Verkehrsminister Bilger: Pünktlichkeit neu definieren

Verkehrsminister Bilger will Boni an Bahn-Manager künftig nur bei mehr Pünktlichkeit auszahlen. Pro Bahn fordert nun, man müsse diese auch ehrlich bewerten.

Wie pünktlich die Deutsche Bahn ist, soll sich in Zukunft auf die Bonuszahlungen an die Bahnmanager auswirken, so Verkehrsminister Bilger. Die bisherigen Pünktlichkeitswerte seien unzureichend. 09.08.2026 | 0:20 min

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) aufgefordert, die Pünktlichkeit von Zügen strenger zu definieren. Dafür soll er sich auch neue Berater suchen.

Bilger hatte zuvor gefordert Bonuszahlungen für Bahn-Manager an das Erreichen konkreter Ziele zu koppeln. Der Pro-Bahn-Bundesvorsitzende Lukas Iffländer forderte im "Tagesspiegel" (Montag), der Verkehrsminister solle die Gelegenheit für eine "ehrliche Pünktlichkeitsbewertung nutzen":

Verspätungen zählen ab drei Minuten wie in der Schweiz statt ab sechs Minuten, und ausgefallene Züge gelten als verspätet. „ Lukas Iffländer, Pro-Bahn-Bundesvorsitzende

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Pro-Bahn-Chef: Bahn-Manager haben Ministerium ausgetrickst

Er warnte, der Minister dürfe sich nicht "austricksen" lassen. "Minister Bilger wird sich sehr anstrengen müssen, die Boni richtig zu gestalten. Bisher haben die Bahn-Manager das Ministerium immer ausgetrickst", sagte der Chef des Fahrgastverbands. Da ausgefallene Züge nicht als unpünktlich gelten würden, seien einst so viele Halte ausgelassen worden, "bis der Zug auf seiner Rückfahrt wieder pünktlich war", erklärte er.

Der damalige Infrastrukturvorstand der Bahn Ronald Pofalla habe "dicke Boni" kassiert, "als schon klar war, dass das Netz die Generalsanierungen braucht", sagte der Pro-Bahn-Chef. Er riet Bilger, sich bei der Gestaltung der Boni von denjenigen beraten zu lassen, "die nicht schon bisher die Bonusgestaltung machen und entsprechende Lücken hinterlassen haben."

phoenix tagesgespräch mit Steffen Bilger (CDU, Bundesverkehrsminister) zu den Herausforderungen in der Verkehrsinfrastruktur 06.08.2026 | 11:31 min

Bilger hatte Bahn-Managern mit Einbußen gedroht

Generell müsse das Bundesverkehrsministerium "mehr auf die Branche und Verbände hören", sagte der Pro-Bahn-Chef. Angesichts anhaltender Verspätungen bei der Deutschen Bahn hatte Bilger den Druck auf die Führungsebene des Konzerns erhöht und Konsequenzen bei den Vorstandsgehältern angekündigt.

"Es wird sich konkret auf die Bonuszahlungen von Bahn-Managern auswirken, wenn die Ziele, die der Bund vorgibt, nicht eingehalten werden", sagte Bilger der "Bild am Sonntag". Mit der Bahn sei bis 2029 eine Pünktlichkeit von 70 Prozent vereinbart.

frontal-Recherche: Boni ab 65 Prozent pünktlichen Zügen

Die Boni der Bahn-Manager sind auch jetzt schon an bestimmte Vorgaben gekoppelt, wenn auch an sehr bescheidene Ziele. Das hat eine Recherche von ZDF frontal gezeigt.

Ein Beispiel ist dabei die (Un-)Pünktlichkeit der Bahn: In einem Dokument zur "Erfolgsbeteiligung 2025" vom Februar 2026 heißt es, schon für 65 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr würden erste Bonuszahlungen fällig. Ab 67,5 Prozent Pünktlichkeit gilt das Ziel als zu 100 Prozent erfüllt. Ab 70 Prozent Pünktlichkeit gäbe es sogar 150 Prozent der vereinbarten Boni.

Quelle: AFP