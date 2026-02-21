Folgen für Migration und Konflikte:Britischer Geheimdienst warnt vor Kollaps von Ökosystemen
von Elisa Miebach
Hunger, Gewalt und Extremwetter spitzen sich zu. Selbst der MI6 schlägt nun Alarm und das Weltwirtschaftsforum warnt: Klima- und Umweltkrisen werden zum größten globalen Risiko.
Sie steht regelmäßig vor denjenigen, die mehr und mehr ihre Lebensgrundlage verlieren. Die Nigerianerin Adenike Oladosu arbeitet mit Bäuerinnen in ihrem Heimatland:
Dafür habe sie der Boden zu sehr verschlechtert, sagt Oladosu. Erst Dürre, dann Flut. Eine einzige Flutkatastrophe im September 2024 etwa hatte Ernten und Viehbestände zerstört, die 8,5 Millionen Nigerianer sechs Monate lang ernährt hätten. Auch 2025 vertrieben Überschwemmungen erneut Tausende Menschen und zerstörten zehntausende Hektar Feld.
Gewaltausbrüche verschärfen Krise
Dazu die Gewalt. Mitte Februar wurden allein in einem Dorf im Staat Kwara 160 Menschen bei einer Attacke einer militanten Gruppe ermordet. Gemeinden sind verwüstet, Nahrungsvorräte zerstört.
Mehr als 3,5 Millionen Menschen wurden aufgrund von Gewaltausbrüchen seit Oktober gezwungen, aus ihrer Heimatregion zu fliehen. Fast 35 Millionen Menschen in Nigeria werden laut Welternährungsprogramm in der Dürreperiode in diesem Jahr voraussichtlich unter akutem Hunger leiden.
Historische Konflikte im größten Ölstaat Afrikas
Es gibt vielschichtige Gründe für die Gewalt. Historisch seien Konflikte zwischen traditionellen Bevölkerungsgruppen, etwa Bauern und Nomaden, teils auch auf den Wettbewerb um Land und Wasserressourcen zurückzuführen, der durch den Klimawandel noch verschärft wird, so der nigerianische Politikwissenschaftler Uche Igwe von der London School of Economics.
Dabei ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas auch ressourcenreich - der größte Öl- und Gasproduzent Afrikas steht auch im Fokus der Geopolitik. US-Präsident Donald Trump setzte jüngst sein Militär in Nigeria ein, nach seinen Angaben, um Gewalt gegen Christen zu stoppen.
MI6 warnt vor Umweltkrisen
Nigeria ist ein Land, in dem die Erkenntnisse eines neuen Berichts des britischen Geheimdienstes besonders plastisch werden. Der MI6 warnt vor den sich zuspitzenden Umweltkrisen.
"Ein einprozentiger Anstieg in Ernährungsunsicherheit in einer Bevölkerung zwingt 1,9 Prozent mehr Menschen zur Migration", so der Bericht. Alle Länder seien vom Kollaps von Ökosystemen bedroht - daraus folgten Sicherheitsrisiken.
Wahrnehmung der Umweltkrisen schwindet
Auch die Münchner Sicherheitskonferenz setzte das Thema letzte Woche auf ihre Agenda. Doch eine aktuelle Studie im Auftrag der Konferenz zeigt, dass die Wahrnehmung von Umweltrisiken in den meisten untersuchten Ländern zurückging.
Die Soziologin Anna-Katharina Hornidge beobachtet, dass die Themen im politischen Diskurs eher in die zweite Reihe gestellt werden. "Das ist aber natürlich auch sehr gefährlich", sagt die Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Umweltfragen: "Es führt zu einer Fokussierung auf das Kurzfristige."
Weltwirtschaftsforum: Umweltkrisen bedrohen Sicherheit
Dabei stellen Umweltkrisen in den kommenden zehn Jahren die größten globalen Risiken dar, zeigt ein aktueller Bericht des Weltwirtschaftsforums.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Viele der Projektionen der Klimawissenschaft seien heute schon wahr geworden, sagt die Leiterin des Zentrums für Klima und Außenpolitik an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Kira Vinke.
Ersichtlich sei dies durch die schwerwiegenden Extremereignisse im vergangenen Jahr, durch die Migrationsbewegungen, die sich bereits jetzt vollziehen aufgrund von Stürmen, Dürren und Überflutungen. Bereits jetzt wirken sich die menschengemachten Veränderungen im Erdsystem konkret auf die Lebensgrundlagen aus, betont die Forscherin.
Elisa Miebach ist Reporterin in der ZDF-Umweltredaktion
Mehr zur Klimakrise
Europäischer Beirat für Klimawandel:Europa nicht ausreichend auf Klimawandel vorbereitetmit Video0:28
Amazonas ohne Schutzschild?:Soja-Moratorium vor dem Aus: Was jetzt auf dem Spiel stehtvon Arlette Geburtigmit Video1:04
Ganze Landstriche unter Wasser:Schwere Hochwasser in Marokko: Todesfälle und Evakuierungenmit Video2:22
Kehrtwende bei Treibhausgasen:Trump kippt Vorgabe für den Klimaschutz in den USAmit Video1:36