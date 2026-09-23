Grundsicherung trotz Haftbefehl? Koalition will durchgreifen

Die Regierung will Sozialmissbrauch eindämmen - und hat dafür nun einen Aktionsplan beschlossen. So sollen etwa Leistungen für per Haftbefehl gesuchte Personen gestrichen werden.

Das Kabinett stellt Maßnahmen gegen Sozialleistungsmissbrauch vor. Die Regierung will kriminelle Strukturen zerschlagen und nimmt Banden in den Fokus, die mit Schrott-Immobilien betrügen. 23.09.2026 | 1:41 min

Die Bundesregierung will mit einem Zehn-Punkte-Plan härter gegen organisierten Missbrauch von Sozialleistungen und die Ausbeutung von Zuwanderern aus anderen EU-Staaten vorgehen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schrieb dazu auf X: "Missbrauch geht zulasten aller, die arbeiten und einzahlen." Die Sozialsysteme dürften nicht ausgenutzt werden.

Unter anderem soll Grundsicherung nicht länger an per Haftbefehl gesuchte Personen ausgezahlt werden. Wirksamer bekämpft werden sollen auch ausbeuterische Geschäftsmodelle mit sogenannten Schrottimmobilien, wie es in dem vom Kabinett beschlossenen Aktionsplan heißt.

Bas: Schließen Schlupflöcher bei Sozialmissbrauch

Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD), die den Plan mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) erarbeitet hatte, sagte, die Freizügigkeit innerhalb der EU dürfe nicht ausgenutzt werden, um Menschen auszubeuten. Schlupflöcher würden nun geschlossen.

Wir ziehen die Hintermänner der organisierten Ausbeutung stärker zur Verantwortung. „ Bärbel Bas, Sozialministerin

Bundessozialministerin Bas hat einen 10-Punkte-Plan zur Bekämpfung von Sozialmissbrauch vorgestellt. Die Landkreise bewerten den Schritt als positiv. 17.09.2026 | 1:47 min

Hintergrund: Seit Jahren bringen Banden EU-Bürger aus Südosteuropa, besonders aus Bulgarien und Rumänien, nach Deutschland, beschäftigen sie zum Schein und beantragen aufstockende Sozialleistungen.

Zugleich betonte Bas, Deutschland brauche ausländische Fachkräfte. Millionen ausländische Beschäftigte stärkten das Land.

Keine Leistungen mehr für per Haftbefehl gesuchte Personen

Dobrindt unterstrich: "Der Staat muss konsequent handeln, wenn der Sozialstaat missbraucht wird." Unter anderem sollen Leistungen für per Haftbefehl gesuchte Personen ausgeschlossen werden. "Das betrifft insbesondere rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilte Straftäter, die sich dem Haftantritt trotz Ladung zum Haftantritt entziehen." Umgesetzt werden sollen mit dem Plan Ankündigungen des Koalitionsausschusses und aus dem Koalitionsvertrag.

Ein Mann berichtet offen, wie er seit Jahrzehnten vom Sozialstaat lebt. Die Doku zeigt mutmaßlichen Betrug, strukturelle Schwächen und die Folgen für ein System, auf das viele Menschen dringend angewiesen sind. 13.05.2026 | 2:45 min

Kernanliegen ist zudem umfassender Datenaustausch zwischen Sozial-, Ausländer-, Melde -, Finanz-, Sicherheits- und Baubehörden sowie Kranken- und Pflegekassen. Besser helfen soll dies gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Mindestlohn-Verstöße.

Was sind Schrottimmobilien?

Betroffen sind unter anderem Kommunen im Ruhrgebiet, die teils hartnäckige Strukturen beklagen. Zum Teil werden Menschen aus Südosteuropa dort in heruntergekommenen Häusern untergebracht, sogenannten Schrottimmobilien. Als sogenannte Aufstocker bekommen sie auch Anspruch auf Sozialleistungen. Mit Razzien gehen Polizei und weitere Behörde wiederholt dagegen vor.

Der Aktionsplan verweist unter anderem auf Änderungen im Baugesetzbuch. Kommunen sollen leichter Zutritt zu baufälligen Immobilien bekommen und Vorkaufsrechte ausüben können. "Weil Schrottimmobilien ihr soziales oder städtebauliches Umfeld in der Regel massiv beeinträchtigen, schaffen wir eine neue (...) Möglichkeit zu ihrer Enteignung", so die Regierung zudem. Voraussetzung soll sein, dass Eigentümer Modernisierungsgeboten nicht folgen.

Mäusekot und Müll – bei den Kontrollen von Schrottimmobilien in Hagen haben Beamte lebensgefährliche Mängel entdeckt. Die Armutsmigration hat die Stadt verändert. Viele Hagener fühlen sich unwohl. 27.09.2025 | 9:07 min

Unter anderem per Melderecht soll Überbelegungen oder "Vermietung von nichtbewohnbarem Wohnraum" wirksamer begegnet werden. Halbiert werden soll der einmonatige Bezugszeitraum von Überbrückungsleistungen für unrechtmäßig im Land befindliche Unionsbürger.

Regierung will KI für Erkennung von Missbrauch einsetzen

Auch KI-gestützte Analysesysteme kündigt die Regierung an. Sie sollen Leistungsmissbrauch erkennen. Geschehen solle dies sicher, vertrauenswürdig und diskriminierungsfrei, so der Plan. Rechtsgrundlagen würden dazu angepasst, technische Voraussetzungen geschaffen.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.