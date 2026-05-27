Reformen: Wirtschaftsweiser sieht "Zukunftsvergessenheit"

"Massiver Handlungsdruck":2040 halbes Gehalt für Sozialversicherungen? Ökonom warnt
Die Wirtschaftsweisen sehen die Koalition mit Blick auf Reformen unter Zugzwang. Gabriel Felbermayr erklärt im Interview, warum der Handlungsdruck heute größer denn je ist.
Die wirtschafts- und sozialpolitischen Herausforderungen in Deutschland spitzen sich aus Sicht der Wirtschaftsweisen weiter zu. Bei der Vorlage des Frühjahrsgutachtens mahnten die Ökonomen, Deutschland komme bei den Reformen nicht wirklich voran.
Angesichts steigender Belastungen in den Sozialversicherungen und wachsender internationaler Konkurrenz forderte Mitglied Gabriel Felbermayr im Interview mit dem heute journal deshalb ein entschiedenes Handeln der Bundesregierung.
Sehen Sie das Gespräch oben im Video in voller Länge und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Felbermayr zur Frage, ...
... warum Reformen überfällig sind
Vor allem im Sozialbereich sieht Felbermayr "massiven Handlungsdruck". Er geht davon aus, dass die Beiträge zu den Sozialversicherungssystemen - gesetzliche Rentenversicherung, soziale Pflegeversicherung, gesetzliche Krankenversicherung - in den kommenden Jahren stark ansteigen werden, sofern nichts passiere. Im Jahr 2040 könnten die Beiträge, so Felbermayr, dann bei fast 50 Prozent liegen.
Wenn "der Herbst der Reformen" nun nicht komme, hätte das allerdings nicht nur Konsequenzen für die Sicherheit der Sozialsysteme, erklärt der Ökonom. "Explodierende" Beitragszahlen hätten auch negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum.
... warum es bisher nicht genug Impulse für Reformen gab
Das habe viele Gründe, so Felbermayr. Der Experte sieht "eine gewisse Zukunftsvergessenheit", unter anderem deshalb, weil der "Median-Wähler" um die 60 Jahre alt ist.
Vor den demografischen Entwicklungen habe man lange gewarnt, nun seien sie "unleugbar da". Die erwerbstätige Bevölkerung gehe zurück, es stünden - trotz Zuwanderung - weniger Menschen in Deutschland zur Verfügung, um die sozialen Sicherungssysteme mit ihrem Einkommen zu stützen. Felbermayr sagte:
Der Druck zu handeln sei heute größer als in der Vergangenheit.
... welche Rolle der Wettbewerbsdruck aus China spielt
Der Ökonom sieht aber nicht nur im Sozialbereich Handlungsbedarf. Auch auf die wirtschaftliche Entwicklung blickt Felbermayr mit Sorge. Sektoren wie die Autoindustrie, der Maschinenbau, Chemie- und pharmazeutische Industrie seien zentrale Elemente der deutschen Industrie, erklärte er.
Chinas Wettbewerb sei hier in Deutschland immer stärker zu spüren. Das gelte aber auch für Märkte außerhalb Deutschlands und der Europäischen Union.
Das sei nicht nur im Interesse der EU, sondern auch der USA. "Zollmauern" hält Felbermayr aber für kontraproduktiv. "Hier die Balance zu finden, ist schwierig, zumal natürlich in Europa 27 Mitgliedstaaten auch 27 unterschiedliche Positionen haben."
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