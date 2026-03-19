Nationale Wirtschaftsschutzstrategie:Hacker-Angriff: Drei Lehren eines IT-Unternehmens
von Markus Aust
Das Bundesinnenministerium präsentiert eine neue Strategie für Wirtschaftssicherheit. Welche drei Lehren ein IT-Unternehmen schon jetzt aus einem Hacker-Angriff gezogen hat.
Morgens um vier Uhr kam die erste Drohung. Bis sechs Uhr folgten zwei weitere. Geschäftsführer Roland Hambach öffnete die E-Mails nicht, hielt sie für Spam. Bis die hauseigene IT anrief: "Unser System wird angegriffen."
2021 gerät die ene't GmbH aus Hückelhoven nahe der niederländischen Grenze ins Visier von Hackern. Mit einem sogenannten DDoS-Angriff wird der IT-Dienstleister lahmgelegt.
…wird dezentral die IT-Infrastruktur eines Servers attackiert. Das Kürzel DDoS steht für "Distributed Denial-of-Service" und beschreibt einen großflächigen, orchestrierten Angriff, bei dem Hacker im Vorfeld Angriffsprogramme auf mehreren hundert bis tausenden von Rechnern installieren.
All diese Computer werden zum Tatwerkzeug und "fluten" gezielt einen bestimmten Server (z. B. eines Unternehmens), indem sie an diesen gleichzeitig unzählige Anfragen zum Datenabruf stellen und ihn so überlasten.
Hambach und seine Mitarbeiter haben für die Zukunft drei zentrale Lehren aus diesem Angriff gezogen.
Vor Cyberattacken ist kein Unternehmen komplett geschützt
120 Mitarbeiter beschäftigt die ene't GmbH an mehreren Standorten - wohlgemerkt als IT-Dienstleister. Entsprechend viel Know-how über Cyberabwehr und -sicherheit besaß das Unternehmen in den eigenen Reihen vor dem Angriff.
Bis zum Angriff hatten die Verantwortlichen nicht damit gerechnet, dass sie so verwundbar seien.
IT-Sicherheit ist Unternehmensverantwortung
Die ene't GmbH war vorbereitet und verfügte über Notfallpläne für solche Szenarien. Die arbeiteten sie dann auch ab - und begannen damit einen zähen Behördenmarathon.
Wie vorgesehen, informierten sie zunächst das LKA Düsseldorf. Die leiteten sie weiter an die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Die verwies sie an die Kreispolizei Heinsberg und dann weiter an die örtliche Wache in Hückelhoven. Dort erstattete Hambach schließlich Anzeige. Nach sechs Wochen wurde das Verfahren eingestellt. Hambachs Fazit:
Ausgaben für IT-Sicherheit lohnen sich
"Zwei Bitcoin, bitte." So lautete die Forderung der Hacker dafür, das System nach dem DDoS-Angriff nicht erneut und dauerhaft lahmzulegen. Damaliger Gesamtwert: etwa 50.000 Euro.
Hambach und sein Team überlegten lange, ob sie dem Erpressungsversuch nachgeben sollten - und entschieden sich dagegen. Stattdessen rüstete die ene't GmbH die hauseigene IT weiter auf und arbeitet für die eigene Cyberabwehr nun mit einem spezialisierten Dienstleister zusammen.
Allein für den Schutz vor weiteren DDoS-Attacken gibt die ene't GmbH laut Hambach jährlich Geld für "einen Mittelklasse-Wagen" aus. Aber: Die Ausgaben sind eine Investition in die Handlungsfähigkeit des Unternehmens und landen nicht in den Händen von Cyberkriminellen. Bisher hält die neue Software allen Stresstests stand.
Markus Aust berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
Mehr zum Thema IT-Sicherheit
Einfallstore für Hacker beseitigen:Wie man Smarthome-Systeme vor Cyberangriffen schützen kannvon Isabel de la Vegamit Video2:34
Ändere-dein-Passwort-Tag:Sicheres Passwort und Passkey: So schützen Sie Ihre Kontenvon Sven-Hendrik Hahnmit Video2:48
Lagebericht zu Cybersicherheit:Dobrindt: Gefahr durch Hacker steigt weitervon Johannes Lieber & Jan Henrichmit Video2:35
- FAQ
Urteil zu Späh-Software:Staatstrojaner weitgehend verfassungsgemäß