Rheinland-Pfalz: In welchen Wahlkreisen es knapp war

Vulkaneifel: Die CDU gewinnt hier mit 29,2 Prozentpunkten Abstand vor der SPD. Nicht überall ging die Wahl in Rheinland-Pfalz so klar aus. Der Blick in die Wahlkreise.

In welchen Wahlkreisen es knapp war - und wo eindeutig

Laut Hochrechnung liegt die CDU mit Gordon Schnieder klar vor der SPD von Ministerpräsident Schweitzer. Die AfD mit dem stärksten Ergebnis in einem West-Bundesland auf Platz drei. 22.03.2026 | 2:35 min

52,6 Prozent der Stimmen sicherte sich Gordon Schnieder in seinem Wahlkreis Vulkaneifel. Der CDU-Spitzenkandidat erzielte somit nicht nur das stärkste Ergebnis der Wahlkreisstimmen, er erhielt auch als einziger über die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Auch das Landesstimmenergebnis in Schnieders Wahlkreis war mit 46,5 Prozent das höchste, das eine Partei 2026 in Rheinland-Pfalz erreichte.

Doch so eindeutig war der Vorsprung in den Wahlkreisen nicht überall. Die folgende Grafik zeigt, wie groß der Abstand zwischen den Parteien war - oder wie klein. So trennen SPD und CDU im Wahlkreis Birkenfeld nur 0,2 Prozentpunkte bei den Landesstimmen.

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Der Wahlkreis Vulkaneifel fällt auch beim Blick auf die Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2021 auf. Die CDU konnte bei der Wahl in Rheinland-Pfalz hier mit +13,3 Prozentpunkten am stärksten zulegen.

Wo die CDU stärker oder schwächer geworden ist ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In vielen Wahlkreisen konnte die CDU ihr Niveau halten. Gewinne machte sie vor allem in den westlichen Wahlkreisen. In vier Kreisen erhielt die CDU weniger Stimmenanteile als 2021: Frankenthal, Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern II.

In diesen Wahlkreisen hat die SPD Stimmen eingebüßt

Bei der vergangenen Wahl sicherte sich im Wahlkreis Vulkaneifel noch die SPD die meisten Landesstimmen. Der deutliche Gewinn der CDU in diesem Wahlkreis ging mit einem starken Verlust der SPD einher. Die Sozialdemokraten verzeichneten mit 17,4 Prozentpunkten hier ihren größten Verlust bei dieser Wahl.

Wo die SPD schwächer geworden ist ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die SPD hat in allen 52 Wahlkreisen weniger Stimmenanteile erhalten als 2021. In den Wahlkreisen Landau in der Pfalz, Mainz I und Mainz II waren die Verluste noch am geringsten.

In diesen Wahlkreisen hat die AfD dazugewonnen

Während die SPD überall Anteile verloren hat, hat die AfD durchweg dazugewonnen. Am größten war der Zuwachs mit 16,3 Prozentpunkten im Wahlkreis Birkenfeld.

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Der große Zugewinn hat dazu geführt, dass sich CDU, SPD und AfD stark angenähert haben, wie die Grafik ganz am Anfang dieses Artikels gezeigt hat.

Alle Wahlkreis-Ergebnisse im Überblick:

Landtagswahl in Karten : Rheinland-Pfalz: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen Wie haben die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz abgeschnitten? Das vorläufige Ergebnis nach Wahlkreis- und Landesstimmen in Grafiken. von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz mit Video 2:35 Grafiken