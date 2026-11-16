Altersgrenze für Oberbürgermeister:Haltbar bis 68: Völklingens Oberbürgermeister soll gehen
von Susanne Freitag-Carteron
Völklingens Oberbürgermeister Stephan Tautz wurde für zehn Jahre gewählt. Doch er soll nach drei Jahren aufhören, wenn es bei der im Saarland geltenden Altersgrenze bleibt.
Stephan Tautz läuft an diesem Novemberabend über den Mondscheinmarkt in Völklingen - er wird ständig angesprochen. Auf die Sorgen der Völklinger Bürger, aber auch auf sein Alter. Tautz wird nächstes Jahr 68. Danach endet seine Amtszeit. Altersgrenze erreicht. So steht es im Beamtengesetz des Saarlandes.
Tautz nervt das sehr. Er wurde 2024 zum Oberbürgermeister gewählt, gewann die Stichwahl gegen die Kandidatin der SPD. Er ist parteilos. Eigentlich dauert eine Amtszeit zehn Jahre, seine ist wegen der Altersgrenze nach drei Jahren vorbei.
Oberbürgermeister Tautz: Merz "ist auch 71 Jahre alt"
"Das ist Altersdiskriminierung", schimpft er. Mit einem Eilantrag hat er beim Verwaltungsgericht Saarlouis versucht, gegen die Altersgrenze vorzugehen. Doch der wurde zurückgewiesen. Tautz will es dabei nicht belassen und vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. Die Zeit drängt, bei der Stadt werden schon die Neuwahlen vorbereitet - für den 18. April 2027. Tautz will bleiben:
Doch Merz sei tätig und ziemlich frisch gewählt. Er habe noch einiges an Amtszeit vor sich. Das gelte auch für andere Politiker in der großen Politik.
In welchen Bundesländern eine Altersgrenze gilt
Tatsächlich wurde die Altersgrenze in vielen Bundesländern abgeschafft. Neben dem Saarland gelten Altersgrenzen auch in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen.
Tautz hatte das Altersthema mit in seinen Oberbürgermeister-Wahlkampf genommen. Viele Völklinger haben ihn auch deshalb gewählt. Zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass er seine zehnjährige Amtszeit nicht zu Ende führen könnte - wegen der geltenden Altersgrenze.
"In der freien Wirtschaft können die Leute doch auch länger arbeiten, wenn sie wollen. Warum dann nicht als Oberbürgermeister", fragt Daniela in Völklingen.
"Er ist ja für zehn Jahre gewählt", sagt Wolfram Wollbeut, der mit Tautz vor einem Marktstand steht. "Wir haben viel Vertrauen in den Stephan gesetzt. Der ist ja nicht umsonst gewählt worden. Wir hoffen, dass er länger agieren darf. Einer muss ja mal vorangehen!"
Völklingen: Stadtrat hat sich für Neuwahlen ausgesprochen
Völklingens Innenstadt leidet unter Ladensterben, dazu steckt die Arbeiterstadt mitten im Strukturwandel. Das Stahlwerk von Saarstahl, wo in Zukunft grüner Stahl produziert werden soll, dominiert die Silhouette. Rechts daneben erheben sich die verrosteten Hochöfen des Weltkulturerbes "Völklinger Hütte".
"Hier leben über 100 Nationalitäten - trotzdem hat man das Gefühl, man ist eins. Man ist Völklinger", sagt er. "Wir sind mit Sicherheit nicht die schönste Stadt, aber wir haben hier im Moment so viele Projekte am Laufen, die ich gerne beenden möchte - Ich kann eigentlich nicht aufhören."
Im Stadtrat hat sich inzwischen aber eine Mehrheit für Neuwahlen ausgesprochen. Denn sonst steht man im kommenden November möglicherweise ohne OB da. Im Stadtrat sind neben Tautz und seiner Formation "Wir Bürger Völklingen" auch SPD, CDU, AfD, Freie Wähler, Grüne und Linke vertreten. Unter ihnen hat Tautz nicht nur Freunde. Der Chefsessel im Rathaus ist ein begehrtes Amt.
Experte: Bisherige Urteile bestätigen Altersgrenze
"Klar ist: Die Altersgrenze führt zu einer Ungleichbehandlung", sagt Daniel Heymann aus der ZDF-Redaktion Recht und Justiz, "aber die ist, jedenfalls nach der bisherigen Rechtsprechung, wohl gerechtfertigt. Die Gerichte begründen das mit den hohen persönlichen Anforderungen an das Amt des Oberbürgermeisters, und auch mit der Sicherstellung einer ausgewogenen Altersstruktur."
Tautz verweist wieder auf den Bundeskanzler und hat fest vor, länger als drei Jahre OB zu bleiben. "Wir sind in einer Entwicklung angelangt, wo der Mensch älter wird und im Alter auch mehr leisten kann. Ich fühle mich nicht überlastet."
Susanne Freitag-Carteron leitet das ZDF-Landesstudio in Saarbrücken.
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