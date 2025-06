Veteranentag: Ist die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft?

Am 15.06.2025 wird in Deutschland der erste Veteranentag begangen.

Unsere Freiheit werde auch am Hindukusch verteidigt, sagte vor über 20 Jahren der damalige Verteidigungsminister Peter Struck (SPD). Doch Auslandseinsätze dieser Art verlangen von den Soldatinnen und Soldaten und den Angehörigen viel ab. Am heutigen 15. Juni ehrt Deutschland erstmals seine Soldatinnen und Soldaten, die bereit waren und sind, Freiheit und Demokratie zu verteidigen.

Erster nationaler Veteranentag

Im Fokus des heutigen ersten nationalen Veteranentags steht die Würdigung aktiver und ehemaliger Soldatinnen und Soldaten. Einer von ihnen ist Robert Müller. Er diente über 20 Jahre lang als Elitesoldat, Fallschirmjäger und Hundeführer bei der Bundeswehr , nahm an Auslandseinsätzen im Kosovo und in Afghanistan teil.

Was ich vermisst habe, ist das politische - die Übernahme der Verantwortung für das, was uns in Afghanistan oder im Kosovo passiert ist. In den Einsätzen wo wir waren. Als wir verwundet nach Hause gekommen sind. Da gab es niemanden, der uns aufgefangen hat. Das ist heute Gott sei Dank deutlich besser.

Deutschland: Politik will "Zeitenwende"

In den Niederlanden oder den USA sind Feiertage für Veteranen selbstverständlich. Veteranen genießen in den USA kostenlose oder stark vergünstigte Ansprüche auf Bildung und Krankenversicherung. Deutschland tut sich - auch aufgrund seiner historischen Verantwortung - eher schwer mit offen zur Schau gestellten militärischen Ehren.

Doch Deutschland soll kriegstüchtig werden, Olaf Scholz (SPD) hatte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die "Zeitenwende" ausgerufen. Dafür braucht es nicht nur schweres Gerät - dafür braucht es auch und vor allem Menschen, die in der Bundeswehr dienen wollen. Die bereit sind, für Deutschland zu kämpfen. Bundesweit gibt es anlässlich des Veteranentags Veranstaltungen, die zentrale findet in Berlin statt. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Henning Otte (CDU), sagt:

Kritik kommt von Seiten der Opposition. Es brauche keine Militarisierung, sondern Deeskalation. Von Dietmar Bartsch (Linke) heißt es: "Wenn wir die gesamte Entwicklung sehen, Kriegstüchtigkeit, Aufrüstung, Veteranentag, dann ist das Problem, dass unsere Gesellschaft in eine Richtung abdriftet, die immer mehr in Richtung Verteidigung, Aufrüstung geht. Ich sehe das als sehr problematisch an. Wir wissen aus der Geschichte, was das bedeutet. Eine heutige Eskalation, die in einem Atomkrieg enden kann, ist eine Katastrophe und deshalb wünsche ich mir Nachdenklichkeit am Veteranentag." Nachdenklichkeit und Dankbarkeit: Der Veteranentag ist ein Anfang.