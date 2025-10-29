Bundestag muss Änderungen noch billigen:Rechte leiblicher Väter: Kabinett beschließt neue Regeln
Die Anfechtung der Vaterschaft durch leibliche Väter soll neu geregelt werden. Dazu hat das Kabinett einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Nun muss der Bundestag noch beraten.
Ein leiblicher Vater soll es künftig leichter haben, wenn er für das von ihm gezeugte Kind die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes anfechten will. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat das Bundeskabinett beschlossen.
Die geplante Änderung, die noch vom Bundestag gebilligt werden muss, geht zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. April 2024. Danach müssen leibliche Väter Anspruch auf ein effektives Verfahren erhalten, um ihre rechtliche Vaterschaft geltend zu machen, sofern dies dem Kindeswohl nicht entgegensteht.
Vater zog bis vor das höchste Gericht
Im konkreten Fall hatte sich ein leiblicher Vater nach der Trennung von der Mutter durch die Instanzen bis vor das höchste deutsche Gericht geklagt, um auch rechtlich in der Rolle anerkannt zu werden. Als rechtlichen Vater hatte die Mutter des Kindes jedoch einige Monate nach der Geburt ihren neuen Lebensgefährten eintragen lassen - allerdings erst, nachdem der Kläger einen Antrag auf Feststellung seiner Vaterschaft gestellt hatte.
- Entwurf des Justizministeriums: Biologische Väter sollen mehr Rechte erhalten
- Gesetzentwurf beschlossen: Ampel geht hart gegen Scheinvaterschaften vor
Der leibliche Vater hatte nach der Trennung weiter eine Beziehung zu seinem Sohn gepflegt. Seine Vaterschaft feststellen zu lassen, wurde ihm aufgrund der bestehenden sozial-familiären Beziehung zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater verwehrt.
- Recht auf Abstammungsklärung: Wer ist mein Vater?
Neue Regeln für Vaterschaftsanfechtung
Um solche Konstellationen in Zukunft zu verhindern, sieht der Kabinettsentwurf mehrere neue Regelungen vor:
Hubig hat noch weitere Pläne für Abstammungsrecht
Die Reform eröffne leiblichen Vätern neue Möglichkeiten, mehr Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen, sagte Justizministerin Hubig.
Hubig würde lesbischen Paaren mit Kind gerne eine gemeinsame Elternschaft von Anfang an ermöglichen. Der Koalitionspartner ist in der Frage allerdings zurückhaltend. Aktuell ist die Rechtslage so, dass die Partnerin der Frau, die das Kind zur Welt bringt, dieses adoptieren muss, um rechtlicher Elternteil zu werden.
Mehr zum Thema Familie
Versprechen von Liebe und Treue:Warum Verloben wieder im Trend istmit Video
Vorsorge für werdende Eltern:Schwangerschaftsdepression früh erkennenvon Christopher Emmerlingmit Video
Demografischer Wandel wird spürbar:Wo Kitas schließen, weil es zu wenig Kinder gibtvon Lana Ulmanmit Video
Frühkindliche Bildung:Sprachförderung gegen sinkende Leistungen von Grundschülern?von Katja Belousova und Sue Odenthalmit Video