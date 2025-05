Steinmeier zu Merz: "Nicht jeden Streit öffentlich inszenieren"

Fokus auf Lösungen und Kompromisse

Steinmeier zeigte sich optimistisch, dass gesunkenes Vertrauen in demokratische Institutionen wieder zurückgewonnen werden könne.

Steinmeier: AfD und Ostdeutschland nicht gleichsetzen

Steinmeier hatte in seiner Besuchsreihe "Ortszeit Deutschland" in dieser Woche seinen Dienstsitz für drei Tage nach Sachsen verlegt. In Delitzsch informierte er sich über lokale Probleme und den Aufbau des Bundesforschungszentrums für die Chemieindustrie.