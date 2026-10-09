Mecklenburg-Vorpommern: Rot-Rot-Grün für Koalitionsgespräche

SPD, Linke und Grüne in Mecklenburg-Vorpommern haben sich auf Koalitionsverhandlungen geeinigt. Sollten sie erfolgreich verlaufen, wäre die AfD alleinige Opposition im Landtag.

Bei der Landtagswahl erreichte die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 35,5 Prozent der Stimmen, die AfD kam auf 38,2 Prozent. Quelle: AFP / Odd Andersen

Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern steuern SPD, Linke und Grüne auf eine gemeinsame Regierung zu.

Nach einem erfolgreichen Abschluss der Sondierungen empfahlen die Verhandlungsleiter der drei Parteien ihren Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, wie es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung aus Schwerin hieß. Ziel sei eine Koalition, "die auf Verlässlichkeit, Stabilität und Vertrauen setzt".

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Die Landesvorstände von SPD und Linken treffen sich am Freitagabend. Die Grünen wollen am Samstag auf einem außerordentlichen kleinen Landesparteitag in Rostock offiziell über die Aufnahme der Koalitionsgespräche entscheiden.

Vorhaben von Rot-Rot-Grün: Beitragsfreie Kitas, mehr Bürgerbeteiligung

In den zwei Wochen langen Sondierungen verständigten sich die drei Parteien demnach bereits auf zentrale Vorhaben. So sollen Kitas beitragsfrei bleiben, auch sollen alle Krankenhausstandorte erhalten und mehr Bürgerbeteiligung ermöglicht werden.

Vereinbart worden sei auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu rechtsextremen Netzwerken. Am Ende der Gespräche müssen Landesparteitage über den Koalitionsvertrag abstimmen.

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Eine andere Koalitionsmöglichkeit, außer Rot-Rot-Grün, scheint in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich, sofern keine Minderheitsregierung riskiert werden soll.

AfD stärkste Kraft, aber ohne Mehrheit

Bei der Landtagswahl am 20. September wurde die AfD stärkste Kraft. Mit 32 Sitzen hat sie jedoch keine Mehrheit im 71 Parlamentarier umfassenden Schweriner Landtag - und ein Partner fehlt ihr. SPD (29), Grüne (5) und Linke (5) verfügen zusammen über mehr als die Hälfte der Sitze. Alle drei schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.

Bei erfolgreicher Koalitionsbildung zwischen SPD, Linken und Grünen wäre die AfD die einzige Oppositionspartei im neuen Landtag.

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Am 20. Oktober tritt der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Danach gibt die Landesverfassung vier Wochen Zeit, bis der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin gewählt werden muss. Diese erste Frist würde am 17. November enden.

Quelle: AFP, dpa