Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kommt das neue Parlament erstmals zusammen. Die AfD könnte erstmals einen Landtagspräsidenten stellen. Verfolgen Sie die Sitzung hier live.

Live: So läuft die erste Sitzung des neuen Landtags

Die konstituierende Sitzung in Magdeburg - hier im phoenix-Livestream. 21.09.2026

Mehr als vier Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kommt das neugewählte Parlament am Dienstag in Magdeburg ab 11 Uhr zu seiner ersten Sitzung zusammen.

Was passiert heute bei der konstituierenden Sitzung?

Die AfD hatte die Wahl am 6. September mit großem Abstand vor der CDU gewonnen. Sie kommt im neuen Landtag auf 39 der 83 Sitze - und beansprucht als stärkste Fraktion das Amt des Landtagspräsidenten. Dafür hat sie ihren Generalsekretär Tobias Rausch aus Staßfurt nominiert.

Das BSW hat angekündigt, dass alle fünf seiner Abgeordneten den AfD-Kandidaten unterstützen werden. Er käme dann auf 44 Stimmen, die absolute Mehrheit liegt bei 42 Stimmen. Es wäre der erste Landtagspräsident der AfD.

Tobias Rausch (AfD) will Landtagspräsident im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt werden. Quelle: Imago / Jan Huebner

Warum ist der erste Sitzungstag von Bedeutung?

Der erste Sitzungstag wird mit Spannung erwartet, denn: "Die Abstimmungen könnten bereits einen Vorgeschmack auf die künftigen Mehrheitsverhältnisse und das Abstimmungsverhalten im Landtag von Sachsen-Anhalt liefern", schreibt Andreas Postel, ZDF-Korrespondent in Sachsen-Anhalt.

"Eine Schlüsselrolle kommt dabei der kleinsten Fraktion im Parlament zu. Da die AfD die absolute Mehrheit verfehlt hat, werden die fünf Abgeordneten des BSW zum sprichwörtlichen Zünglein an der Waage. Als einzige Fraktion führt das BSW Gespräche mit der AfD."

Eine deutliche Änderung ist auch im Plenarsaal selbst zu beobachten, der nach der Wahl umfassend umgebaut wurde. Die AfD-Fraktion hat durchgesetzt, dass ihre 39 Abgeordneten künftig in der Mitte des Saals Platz nehmen.

Wird heute auch der neue Ministerpräsident gewählt?

Nein. AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich Mitte Dezember zur Wahl zu stellen. Aktuell führt Siegmund nach eigenen Angaben Gespräche mit einer Fraktion sowie mit einzelnen Abgeordneten anderer Parteien, um eine stabile Regierung zu bilden.

Bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten bleibt die Landesregierung unter Führung von Sven Schulze (CDU) geschäftsführend im Amt.