Geplante Rentenreform:"Rente mit 63" vor dem Aus: Bas verspricht Vertrauensschutz
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) verspricht künftigen Rentnern, dass die Rente nach 45 Beitragsjahren nicht "übermorgen" abgeschafft wird. Es gebe Übergangsfristen.
Im Streit um die geplante Rentenreform verspricht Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) Vertrauensschutz für angehende Rentnerinnen und Rentner. Bas sagte im Bundestag, es solle eine Regelung für diejenigen geben, die Angst hätten, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren "übermorgen" abgeschafft werde. "Es wird einen Vertrauensschutz geben, darauf können sich alle verlassen", sagte Bas in der Haushaltsdebatte.
Bas steht einer Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren - aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig als "Rente mit 63" bezeichnet - kritisch gegenüber. Dass die "Rente mit 63" abgeschafft wird, ist aber einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform. Die Rentenkommission hatte im Juni 33 Vorschläge zu einer Reform der Rente gemacht.
Bas warnt vor Rentenkürzungen
Bas stellte sich hinter den Plan der Koalition, "eine Rentenreform in dieser Legislatur umzusetzen". Ein Gesetzentwurf zur Rentenreform wird derzeit von Bas' Arbeitsministerium erarbeitet. Bas mahnte:
"Alles andere kommt uns teuer zu stehen, führt zu Rentenkürzungen und zu massiv steigenden Beiträgen", so Bas weiter.
Die Ministerin hatte bereits nach Vorlage der Vorschläge auf einen geplanten Vertrauensschutz und geplante Übergangsfristen hingewiesen. Im Sommer hatte es aus der SPD, vor allem von ostdeutschen CDU-Politikern die Forderung gegeben, die "Rente mit 63" entgegen den Kommissionsvorschlägen beizubehalten.
Höhere Erwerbsminderungsrente geplant
Gleichzeitig kündigte Bas an, dass Unternehmen "auch einen sozialverträglichen Abbau der Arbeitsplätze hinbekommen" sollten. Die Regierung wolle Unternehmen auf Jahre Sicherheit geben, die Arbeitsplätze in der gegenwärtigen Umbruchphase abbauen müssten.
Bas hob zudem eine geplante bessere Berufsunfähigkeitsrente für diejenigen hervor, die aus gesundheitlichen Gründen nicht so lange arbeiten könnten. Generell solle der Sozialstaat für die kommenden Jahrzehnte fit gemacht werden.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Rente
- FAQ
Merz will zügige Umsetzung:Wie die Rentenreform fast alle Generationen betrifftmit Video35:43
Umstrittene Abschaffung der Frührente:Ende der "Rente mit 63": Bas offen für fünf Jahre Übergangmit Video0:27
Vergleich zu Ruheständlern im Westen:Ost-Rentner: Kaum weniger Geld, aber seltener Eigentummit Video1:19
Kritik an den Plänen der Koalition:Warum die Frühstartrente nicht allen gleiche Chancen bietetvon Miriam Hantzschemit Video1:45