Bundestagsvizepräsident:Ramelow will Abstimmung über Nationalhymne
Viele Ostdeutsche fremdeln mit der deutschen Nationalhymne, sagt Bundestagsvizepräsident Ramelow. Deshalb wolle er sie zur Abstimmung stellen - ebenso wie die Nationalflagge.
Der ehemalige thüringische Ministerpräsident und aktuelle Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich für eine neue deutsche Nationalhymne und eine Abstimmung über die Farben der schwarz-rot-goldenen Landesflagge ausgesprochen.
Er kenne viele Ostdeutsche, die "die Nationalhymne aus vielerlei Gründen nicht mitsingen", sagte Ramelow der "Rheinischen Post".
Die "Kinderhymne" habe einen wunderbaren Text, sagte Ramelow, der aus Westdeutschland stammt und bis 2024 zehn Jahre lang Ministerpräsident in Thüringen war.
Anmut sparet nicht noch Mühe
Leidenschaft nicht noch Verstand
Dass ein gutes Deutschland blühe
Wie ein andres gutes Land.
Dass die Völker nicht erbleichen
Wie vor einer Räuberin
Sondern ihre Hände reichen
Uns wie andern Völkern hin.
Und nicht über und nicht unter
Andern Völkern wolln wir sein
Von der See bis zu den Alpen
Von der Oder bis zum Rhein.
Und weil wir dies Land verbessern
Lieben und beschirmen wir's
Und das liebste mag's uns scheinen
So wie andern Völkern ihrs.
(Quellen: Universität des Saarlandes)
Er selbst singe die dritte Strophe der aktuellen Hymne mit Begeisterung, "weil ich sie einordnen kann", sagte Ramelow weiter.
Ramelow fordert Abstimmung über Deutschland-Flagge
Ramelow forderte zudem eine Abstimmung über die Flagge der Bundesrepublik Deutschland.
"Ich würde das alles mit Artikel 146 zur Abstimmung stellen wollen, der ja besagt, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, sobald eine neue Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen wurde", erklärte Ramelow.
Ramelow hatte sich bereits vor wenigen Tagen in einem Interview mit "Stern" für eine Volksabstimmung über die Verfassung ausgesprochen und dies mit einem Fremdeln vieler Ostdeutscher mit dem bundesrepublikanischen System begründet.
