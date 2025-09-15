Stichwahlen um Oberbürgermeisteramt in 21 NRW-Städten

Bei der NRW-Kommunalwahl wurden nur zwei Oberbürgermeister im ersten Wahlgang gewählt. In 21 Städten kommt es zur Stichwahl, in dreien zieht die AfD in die Stichwahl ein.

In 21 Städten in Nordrhein-Westfalen kommt es zu einer Stichwahl. Quelle: dpa

Nur in den beiden NRW-Städten Hamm und Herne wurden die dortigen SPD-Oberbürgermeister im ersten Wahlgang mit einer Mehrheit wiedergewählt. Wie das nordrhein-westfälische Innenministerium mitteilte, bleibt in Hamm der bisherige Oberbürgermeister Marc Herter (SPD) im Amt. Er wurde mit 63,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In Herne ist der langjährige OB Frank Dudda (SPD) auch weiterhin Chef des Rathauses - er kam auf 51,5 Prozent Zustimmung.

In 21 Fällen haben Wählerinnen und Wähler am 28. September bei einer Stichwahl erneut das Wort, darunter die Städte Aachen, Bonn, Bochum, Bielefeld, Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Essen, Köln und Münster.

In Nordrhein-Westfalen konnte die CDU die Kommunalwahl deutlich vor der SPD gewinnen. Der AfD gelang es, ihren Stimmenanteil gegenüber der Wahl von 2020 fast zu verdreifachen. 15.09.2025 | 2:27 min

Stichwahlen Ende September

In der größten NRW-Stadt Köln kommt es zu einer Stichwahl zwischen der Grünen-Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz und dem SPD-Mann Torsten Burmester. In der Landeshauptstadt Düsseldorf lag Amtsinhaber Stephan Keller (CDU) vorn, muss aber in die Stichwahl gegen Clara Gerlach (Grüne). In Bonn muss sich die grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Guido Déus stellen, der im ersten Wahlgang die Nase vorn hatte.

"Dieses Wahlergebnis gibt jedem Demokraten der Mitte zu denken, auch mir", so Ministerpräsident Hendrik Wüst über das Abschneiden der AfD bei den Kommunalwahlen in NRW. 14.09.2025 | 4:56 min

Drei AfD-Kandidaten in Stichwahl um Oberbürgermeister-Amt

In den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen kamen Kandidaten der AfD in die Stichwahl, sie treten gegen SPD-Kandidaten (Gelsenkirchen, Duisburg) und einen CDU-Kandidaten (Hagen) an.

Bei diesen drei Stichwahlen wollen sich CDU und SPD gemeinsam gegen die AfD-Kandidaten unterstützen. Das kündigten Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und SPD-Landesparteichefin Sarah Philipp noch am Wahlabend im WDR an.

Grafik: Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Quelle: ZDF

Laut vorläufigem Landesergebnis erreichte die CDU in den Stadträten der kreisfreien Städte und in den Kreistagen 33,3 Prozent (2020: 34,3 Prozent). Die SPD kam auf 22,1 Prozent (2020: 24,3 Prozent), wie die Landeswahlleiterin im Internet mitteilte. Die AfD holte 14,5 Prozent (2020: 5,1 Prozent), die Grünen bekamen 13,5 Prozent (2020: 20,0 Prozent). Schon bei der Bundestagswahl im Februar hatte die AfD in NRW die Grünen überholt.

Die Linke kam auf 5,6 Prozent (2020: 3,8 Prozent) und die FDP auf 3,7 Prozent (2020: 5,6 Prozent).

