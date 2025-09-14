Kommunalwahlen in NRW: CDU gewinnt vor SPD - AfD auf Platz drei

Die CDU liegt laut erster Prognose bei der Kommunalwahl in NRW vorne. Den stärksten Zuwachs verbucht allerdings die AfD, die ihr Ergebnis von 2020 mehr als verdreifachen kann.

Nordrhein-Westfalen hat gewählt. Quelle: dpa

Die CDU hat nach einer Prognose des WDR die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Christdemokraten kamen demnach auf 34 Prozent vor der SPD mit 22,5 Prozent. Die AfD liegt mit 16,5 Prozent auf Platz drei noch vor den Grünen mit 11,5 Prozent.

Die Christdemokraten liegen damit ungefähr bei ihrem historisch schlechten Kommunalwahl-Ergebnis von 2020, als die CDU 34,3 Prozent erreichte. Die Sozialdemokraten müssten im Vergleich zu 2020 noch einmal leichte Einbußen hinnehmen. Vor fünf Jahren hatte die SPD einen historisch niedrigen Stimmenanteil von 24,3 Prozent.

Stark hinzugewinnen konnte die AfD. Sie kann laut der Prognose ihr Ergebnis mehr als verdreifachen (2020: 5,1 Prozent). Die Grünen erlitten starke Verluste: 2020 hatte die Partei mit 20 Prozent ihr bestes Kommunalwahl-Ergebnis erzielt.

Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Vor fünf Jahren erreichten die Liberalen in NRW noch 5,6 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam.

13,7 Millionen Wahlbrerechtigte

Bei der heutigen Wahl ging es um rund 20.000 Mandate in den Kommunalparlamenten der 396 Städte und Gemeinden, der 31 Kreise sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr. Gewählt werden Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB), Landräte sowie Stadt-, Gemeinde- und Integrationsräte, Kreistage sowie Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten. Rund 13,7 Millionen Menschen waren zur Abgabe ihrer Stimmen aufgerufen.

In den Wahllokalen stieg der Zulauf allmählich. Vor einem Kölner Wahllokal war gegen Mittag bereits Schlangestehen angesagt. Auch Wahllokale etwa in Duisburg, Bielefeld und Bonn füllten sich im Laufe des Tages.

Wahlhelfer kommen nach Hause

Bei einigen wenigen Stimmberechtigten in Bielefeld kamen die Wahlhelfer nach Hause: In einem Wahllokal im Stadtteil Ubbedissen war versehentlich ein Stimmzettel zu wenig ausgeteilt worden. Der Zettel für die Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin habe gefehlt, teilte Wahlteam-Leiterin Linda Schumacher mit.

Die betroffenen Wähler "suchen wir nun einzeln mit einer verschlossenen Wahlurne zu Hause auf und geben ihnen dort die Möglichkeit, die Stimme noch abzugeben", kündigte Schumacher an. Nach Angaben der Stadt sind rund 80 Stimmberechtigte in dem kleinen Stadtteil betroffen.

In NRW dürfen viele 16-Jährige nun das erste Mal wählen. Ein Projekt an einer Europaschule in Erkelenz hat es diesen nun erlaubt, im Vorhinein Fragen an verschiedene Kandidaten zu stellen. 13.09.2025 | 1:37 min

Falsche Stimmzettel in Essen

In Essen wurden in mindestens einem Wahllokal zeitweise die falschen Stimmzettel für die Wahl des Stadtrats ausgegeben. Vermutlich seien knapp 90 Stimmzettel aus einem anderen Wahlbezirk genutzt worden, sagte Wahlleiter Guido Mackowiak. Die Stimmen müssten als ungültig gewertet werden.

In zwei anderen Essener Wahllokalen sei noch unsicher, ob auch dort zeitweise falsche Stimmzettel genutzt wurden. Endgültig werde man das erst nach der Auszählung sagen können. Zunächst hatte die "WAZ" berichtet.

Das 100-Milliarden-Euro-Paket für Kommunen und Länder soll in deren Infrastruktur investiert werden. NRW bekommt den größten Anteil, Bremen das kleinste Stück. 12.09.2025 | 1:54 min

Todesfall überschattet Wahl in Krefeld

In einem Wahllokal in Krefeld kam es am Nachmittag zu einem traurigen Notfall: Dort brach ein älterer Mann zusammen und starb. Der Mann habe gemeinsam mit seiner Ehefrau das Wahllokal im Stadtteil Uerdingen besucht, sagte ein Sprecher der Stadt Krefeld. Eine Person im Wahllokal habe noch versucht, ihn vor Ort wiederzubeleben. Die "Rheinische Post" hatte berichtet.

Die Ehefrau wurde von Notfallseelsorgern betreut. Das sei auch dem Wahlvorstand angeboten worden, sagte der Sprecher. Der Wahlvorstand habe sich letztlich entschieden, weiter vor Ort zu bleiben und die Stimmabgabe dort weiter zu betreuen.

Sachbeschädigungen und Verzögerung

An einigen Orten öffneten Wahllokale nicht pünktlich um 8 Uhr. Vor einer Kita in der Ruhrgebietsstadt Herne kam deshalb am Morgen ein "mobiles Wahllokal" zum Einsatz, meldete die Stadt. Auswirkungen auf die Wählerinnen und Wähler habe es nicht gegeben.

In Dortmund öffneten vier Wahllokale nicht pünktlich, sondern mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung. In einem Fall musste die Polizei anrücken: In Lütgendortmund wurde Klebstoff in das Türschloss zum Wahlraum geschmiert, wie ein Polizeisprecher berichtete. Das Wahllokal liegt in einer Wohnanlage für Senioren.

Die Dortmunder Polizei ermittelt außerdem in einem weiteren Fall wegen Sachbeschädigung: Ein Wahllokal im Nordosten der Stadt wurde in der Nacht mit roter Farbe beschmiert. Das Wahllokal habe aber pünktlich öffnen können, sagte der Polizeisprecher.