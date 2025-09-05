Kommunalwahl in NRW: Verliert die SPD die Arbeiterschaft?

Im Ruhrgebiet verliert die SPD an Bindung. Zugleich gewinnt die AfD hinzu. Politologe Stefan Marschall ordnet Ursachen, betroffene Milieus und mögliche Folgen für den Bund ein.

ZDFheute: Im Ruhrgebiet verzeichnet die SPD in Umfragen Verluste, die AfD Zuwächse. Ist das Revier tatsächlich Schauplatz eines Duells der SPD gegen die AfD?

Stefan Marschall: Wir beobachten seit geraumer Zeit, dass es der AfD gelingt, in Gebieten, in denen die SPD früher erfolgreich war, heute Erfolge einzufahren. Das geschieht genau bei der Zielgruppe, die die SPD eigentlich anspricht: bei Erwerbstätigen, aber insgesamt auch bei Menschen aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Milieus.

Dort gibt es tatsächlich eine Wählerwanderung von der SPD zur AfD. „ Stefan Marschall

Zur Person Stefan Marschall ist Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er leitet seit 2010 den Lehrstuhl Politikwissenschaft II mit dem Schwerpunkt "Politisches System Deutschlands". Zuvor war er unter anderem Prorektor für Internationales und Wissenschaftskommunikation.

ZDFheute: Warum hat die SPD vor Ort den Kontakt verloren?

Marschall: Insgesamt spiegelt sich im Erfolg der AfD eine Unzufriedenheit mit der Politik - auch der SPD - wider. Viele Menschen fühlen sich abgehängt und nicht gesehen.

Sie erleben, dass Probleme vor Ort nicht gelöst werden. Besonders stark ist die AfD dort, wo es soziale Brennpunkte gibt und Armut vorherrscht - teilweise verstärkt durch Armutsmigration. Das führt zu einer eskalierenden Situation und zu einem Abwenden von demokratischen Parteien.

ZDFheute: Füllt die AfD dieses Vakuum? Welche Botschaften tragen in diesen Regionen und warum greifen klassische SPD-Angebote dort nicht mehr?

Marschall: Die AfD profitiert zum einen davon, Stimmung gegen diejenigen zu machen, die regieren und die allgemeine Unzufriedenheit zu kanalisieren. Zum anderen profitiert sie vom Thema Migration, das viele Menschen beschäftigt und mit dem die AfD im Ruhrgebiet, aber auch darüber hinaus, sehr gut mobilisieren kann.

ZDFheute: Gibt es denn für die Bundes-SPD einen glaubwürdigen Weg zurück zur Arbeiterpartei?

Marschall: Die früheren Hochburgen und klaren Milieus gibt es in dieser Form nicht mehr. Milieus lösen sich auf. Wir haben mehr freischwebende Wählerinnen und Wähler, die sich von Wahl zu Wahl neu entscheiden. Klassische Milieuparteien funktionieren so nicht mehr.

Parteien müssen bei jeder Wahl neu überzeugen - und wenn Probleme nicht gelöst erscheinen, fällt das auf sie zurück. „ Stafen Marschall

ZDFheute: Stichwort "SPD pur": Wofür steht die SPD im Jahr 2025 eigentlich?

Marschall:

Es ist für die SPD schwer geworden, ein klares Profil zu entwickeln. „ Stefan Marschall

Sie versucht, sich als Arbeiterpartei darzustellen. Sie erreicht Arbeiterinnen und Arbeiter aber zunehmend nicht mehr. Gleichzeitig steht sie in Konkurrenz - nicht nur mit der AfD, etwa im Ruhrgebiet, sondern auch mit der Partei Die Linke beim Thema der sozialen Gerechtigkeit.

Diesen Markenkern zu besetzen ist schwierig. Ebenso schwierig ist es, einen neuen zu finden. Parteien haben eine gewisse DNA. Eine als Arbeiterpartei gegründete SPD wird sich nicht komplett neu erfinden können. Darin liegen die Grenzen ihrer Reaktionsmöglichkeiten.