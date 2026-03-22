Er wird der erste grüne Oberbürgermeister Münchens: Dominik Krause übernimmt das Rathaus von SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter. Den Wahlerfolg verdankt er auch Patzern seines Gegners.

Bald Oberbürgermeister in München: Der Grünen-Politiker Dominik Krause Quelle: dpa

Dominik Krause ist gerade 35 Jahre alt, studierter Physiker - und bald Oberbürgermeister in München. Der Grünen-Politiker bezwang in der Stichwahl am Sonntag sensationell den zwölf Jahre lang amtierenden OB Dieter Reiter von der SPD. Der bisherige Zweite Bürgermeister profitierte von Reiters Patzern im Wahlkampfschlussspurt - und einer gewachsenen Grünen-freundlichen Stimmung in Bayerns Landeshauptstadt.

Krause ließ sich in der Münchner Muffathalle bei der Wahlparty der Grünen wie ein Popstar mit "Dominik, Dominik"-Rufen feiern. "Es ist wirklich irre", beschrieb das neue Stadtoberhaupt die Stimmung der vergangenen Tage in München. Die Menschen hätten ihm auf der Straße zugerufen: "Jetzt pack ma's."

Es war Aufbruch, es war Erneuerung. „ Dominik Krause, Grünen-Spitzenkandidat bei der OB-Wahl in München

In Bayern fand am 8. März die erste Runde der Kommunalwahlen statt - ein Blick auf die Ausgangslage. 06.03.2026 | 1:20 min

Krause bricht jahrzehntelange SPD-Vorherrschaft in München

Für München ist der Sieg des Grünen eine Zäsur. Seit dem Zweiten Weltkrieg regierte 72 Jahre lang ein Sozialdemokrat die bayerische Landeshauptstadt, zuletzt ununterbrochen seit 1984. München nahm damit im von der CSU geprägten Bayern eine stabile Sonderrolle ein.

Mit der SPD-Vorherrschaft ist nun erst einmal Schluss. Das lag zu einem großen Teil allerdings am bisherigen Amtsinhaber Reiter, der noch am Wahlabend einräumte:

Ich hab's verbockt. „ Dieter Reiter, SPD-Spitzenkandidat bei der OB-Wahl in München

Reiter hatte Details seiner Funktionärsarbeit für den FC Bayern München verschwiegen - als das bekannt wurde, kippte die Stimmung gegen den 67-Jährigen. Als er sich im Stadtrat erklärte, nutzte Reiter einen rassistischen Begriff und sorgte damit für einen weiteren Eklat.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat im Stadtrat einen rassistischen Begriff verwendet und sich später dafür entschuldigt. Er sprach von einem spontanen Zitat des Kabarettisten Fesl. 06.03.2026 | 0:26 min

Krause: 35 Jahre, Physiker, homosexuell

Die Frage, wer eigentlich dieser Krause ist, stellten sich viele Münchner erst kurz vor der Wahl. Offensichtlich überzeugte der junge Mann dabei. 1990 in München geboren und in den Stadtteilen Moosach und Untermenzing mit zwei Geschwistern aufgewachsen, studierte Krause nach dem Zivildienst Physik und machte einen Master.

In die Politik kam er nach eigenen Worten, weil ihn ein Aufmarsch von Neonazis schockierte. Krause trat in die Grünen ein, kam 2014 als junger Student in den Stadtrat und ist seitdem auch stellvertretender Vorsitzender des populären Vereins "München ist bunt", der immer wieder große Demos gegen Extremismus organisiert.

Privat gibt sich Krause als typischer Münchner - zum Wandern, Klettern oder Skifahren zieht es ihn in der Freizeit in die Berge. Seit vielen Jahren lebt er mit seinem Verlobten Sebastian Müller im einstigen Arbeiterviertel Giesing - die beiden Männer lernten sich als Jugendliche beim Tanzkurs kennen.

Grüne gewannen auch Stadtratswahl in München

Krause kommt mit seiner weltoffenen Art offensichtlich an. Und er weiß auch Schlagzeilen zu setzen: Vor einigen Jahren brachte er als Bürgermeister die Oktoberfestwirte gegen sich auf, als er München als die "Stadt mit der weltweit größten offenen Drogenszene, nämlich dem Oktoberfest" bezeichnete. Krause wollte so für eine Cannabislegalisierung werben - die harschen Reaktionen der Wiesnwirte brachten ihm über München hinaus Bekanntheit.

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In der Münchner Staatskanzlei dürfte nun Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deutlich genauer als bisher hinschauen, was im Münchner Rathaus passiert. Söder schoss sich schon seit langem auf die Grünen als einen Hauptgegner ein. In München nutzte es ihm nicht viel. Die Grünen gewannen dort trotz leichter Verluste vor zwei Wochen die Stadtratswahl - nun stellen sie erstmals auch den Oberbürgermeister.

Quelle: AFP