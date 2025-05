SPD im Bundestag: Miersch soll Fraktionsvorsitzender werden

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch soll wie erwartet die Fraktion in die neue Wahlperiode führen. In Abstimmung mit Vertretern der Parteiflügel sowie dem amtierenden Fraktionschef Lars Klingbeil schlage man Miersch vor, teilte ein Fraktionssprecher am Montag mit. Am Nachmittag soll der Vorschlag in der Fraktion diskutiert werden, ein Beschluss ist für Mittwoch geplant.