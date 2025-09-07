Melnyk: Ex-Ukraine-Botschafter in Berlin bittet um Verzeihung

Ex-Ukraine-Botschafter in Berlin:Melnyk bittet um Verzeihung für harte Worte
Mit Blick auf seine Zeit als Ukraine-Botschafter in Deutschland bittet Andrij Melnyk um Verzeihung. Der Diplomat spricht offen über Fehler und Dankbarkeit.
Der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hat sich für Äußerungen während seiner Zeit in Berlin entschuldigt. "Das war ein wahrer Ausnahmezustand", sagte er dem "Stern" mit Blick auf die ersten Monate des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. "Da musste ich oft sehr impulsiv agieren, um die Deutschen dazu zu bewegen, uns zu helfen." Dabei habe er nicht immer "wohlüberlegte Worte" finden können.
Melnyk war von Januar 2015 bis Oktober 2022 ukrainischer Botschafter in Deutschland. Nach dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hatte er die damalige Ampel-Bundesregierung immer wieder mit scharfen Worten für die aus seiner Sicht zu zögerlichen Waffenlieferungen kritisiert. Den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnet er einmal als "beleidigte Leberwurst".
Melnyk: Dankbar für Zeit in Deutschland
Dennoch blicke er mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit in Deutschland zurück, sagte Melnyk.
Seit Januar ist er ukrainischer Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Auch dort merke er, dass er ohne Emotionen und Leidenschaft weder leben noch agieren könne, sagte der Diplomat.
