Lkw-Fahrverbot an Sonntagen: Weitere Bundesländer lockern

Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern: Weitere Bundesländer lockern das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen. Grund ist das anhaltende Niedrigwasser im Rhein.

Auch in Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wird das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen vorübergehend gelockert. Quelle: imago images

Wegen des anhaltenden Niedrigwassers am Rhein und anderen Flüssen wollen nun auch Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern das Fahrverbot für Lkw an Sonn- und Feiertagen aussetzen. Geplant sei dies ab dem kommenden Wochenende und zunächst bis Ende August, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums. Wie lange die Ausnahmeregelungen in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gelten sollen, ließen die jeweiligen Ministerien offen.

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hatten das Fahrverbot bereits ab dem vergangenen Wochenende vorübergehend gelockert. Sachsen lehnt unter Verweis auf mögliche Ausnahmegenehmigungen eine generelle Lockerung ab.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger will an diesem Mittwoch mit den Ressortchefs der Länder über weitere Entlastungsmaßnahmen beraten. Er werde mit den Landesverkehrsministern digital zusammenkommen, sagte der CDU-Politiker in Kiel. Gesprochen werden solle etwa über den Umgang mit bestimmten Gütern, die nicht länger an den Häfen gelagert werden dürfen.

Mehrere Bundesländer hatten das Sonntagsfahrverbot für Lkw bereits aufgehoben, so auch Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Grund dafür ist das extreme Niedrigwasser, das die Binnenschifffahrt einschränkt. 09.08.2026 | 0:22 min

NRW-Minister: Befristete und "kurzfristige Notmaßnahme"

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) betonte am Montag bei ZDFheute live, man wolle mehr Flexibilität für die Speditionsbranche und den Gütertransport schaffen. Deshalb habe NRW das Sonntagsfahrverbot für Lkw aufgehoben. Man wolle eine Antwort auf eine "schwierige Situation, die sich hier immer weiterentwickelt" geben.

Angesprochen auf Auswirkungen der Lockerung auf das Klima und Belastungen für Anwohner betonte Krischer, es handele sich "bei der Aufhebung des Sonn- und Feiertagsfahrverbots für Lkw um eine kurzfristige Notmaßnahme, die auch nur befristet gilt."

Ich glaube, das ist in der Situation, in der wir stecken, verantwortbar. „ Oliver Krischer (Grüne), Verkehrsminister Nordrhein-Westfalen

Unternehmen in NRW hätten ihm "klipp und klar" gesagt, dass sie nicht mehr per Binnenschiff aus Rotterdam in den Niederlanden beliefert werden könnten. Ohne einen "24-7-Betrieb mit dem Lkw" müssten diese die Produktion einstellen. Der zusätzliche Verkehr sei eine "zusätzliche Belastung", so Krischer. Er glaube aber, es sei "gut und richtig", das jetzt zu tun.

Das Sonntagsfahrverbot für Lkw aufzuheben, sei derzeit zu verantworten, so NRW-Umwelt- und Verkehrsminister Krischer. Um die Wirtschaft am Laufen zu halten, fordert er Unterstützung vom Bund. 10.08.2026 | 13:29 min

Logistikverband: Problem fehlender Fahrer bleibt

Die Lockerung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen schafft nach Einschätzung des Logistikverbands BGL keine zusätzlichen Transport-Kapazitäten zur Entlastung der Wasserstraßen. Besonders wichtige Transporte könnten zeitlich flexibler geplant werden, erklärte der Präsident des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, Dirk Engelhardt. Ein Problem löse die Lockerung aber nicht:

Sie schafft jedoch keine zusätzlichen Fahrerkapazitäten. „ BGL-Präsident Dirk Engelhardt

Auch bei einer Aufhebung des Fahrverbots müssten die gesetzlichen Lenk-, Pausen- und Ruhezeiten vollständig eingehalten werden, sagte Engelhardt. Bereits seit Jahren fehlten mehr als 100.000 Fahrer in Deutschland. Die Lockerungen könnten das grundsätzliche Kapazitätsproblem im Straßengüterverkehr daher nicht lösen.

Niedrigwasser bremst die Schifffahrt auf dem Mittelrhein, Schiffe laden nur noch halb. Auch Stauseen wie der Edersee sind stark betroffen – mit Folgen für Tourismus und Wirtschaft. 10.08.2026 | 1:56 min

Sorgen vor möglichem Schifffahrts-Stop auf Rhein

Unterdessen rechnet der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) damit, dass bei weiter sinkenden Wasserständen am Pegel keine durchgehende Schifffahrt mehr auf dem Rhein stattfindet. "Dann macht gewerbliche Schifffahrt einfach keinen Sinn", sagte BDB-Geschäftsführer Jens Schwanen der dpa.

"Es ist nicht so, dass das jemand sperrt, aber es wird für meine Branche zunehmend risikoreich, in so einem seichten Gewässer überhaupt noch zu fahren." Es bestehe die Gefahr, den Grund zu berühren. "Im Prinzip ist der Rhein damit nicht mehr durchgängig befahrbar und damit zweigeteilt", sagte Schwanen der "Rheinischen Post".

Bei Kaub liegt der Rheinpegel noch bei 15 Zentimetern. Wenn die Prognose stimmt "und der Pegel einstellig wird, könnte es sein, dass bald kein Schiff mehr fährt", so ZDF-Korrespondent Heinze. 10.08.2026 | 1:08 min

Zwischen den Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen sowie Nordrhein-Westfalen bis etwa Köln könne der Schiffsverkehr über den Rhein und das westdeutsche Kanalgebiet weiterhin stattfinden. Weiter südlich gebe es Schiffsverkehr an den Nebenflüssen Neckar, Mosel und Main sowie auf dem Main-Donau-Kanal.

Gütertransport: So wichtig sind die einzelnen Verkehrsträger ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Rhein: Wichtige Wasserstraße - vor allem für Rohstoffe

Das historische Niedrigwasser gerade am Rhein belastet die deutsche Wirtschaft schon seit Wochen. Schiffe können bei niedrigen Pegelständen weniger Ladung aufnehmen, wodurch Transportkosten steigen und Lieferketten unter Druck geraten.

Durch Hitze und Dürre führen auch große Flüsse sehr Wasser. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller erläutert, wie sich der weiter sinkende Wasserstand auf die Binnenschifffahrt auswirkt. 10.08.2026 | 1:05 min

Der Rhein ist Europas wichtigste Wasserstraße und verbindet wichtige Industriezentren von der Schweiz über Deutschland mit großen Häfen an der Nordsee wie Rotterdam. Zwar werden in Deutschland weniger als zehn Prozent der Fracht auf Binnengewässern transportiert, doch wichtige Rohstoffe wie Erze, Öl, Chemieprodukte und Kohle werden über Flüsse befördert.

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Quelle: dpa, ZDF