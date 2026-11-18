Kerstin Münstermann lehnte Heils Kandidatur bei "Lanz" als falsches Signal ab. Peer Steinbrück hielt den offenen Wettbewerb für legitim und warnte vor zu vielen Personaldebatten.

Zu den Perspektiven der Sozialdemokratie und zu den finanz- und industriepolitischen Herausforderungen der Bundesregierung sowie über die Kandidatur von Hubertus Heil für den SPD-Parteivorsitz. 18.11.2026 | 76:08 min

Während in Berlin die Regierungskoalition vor schweren Prüfungen steht, stellt sich die SPD auf einen personellen Neuanfang ein: Auf dem Bundesparteitag Mitte Januar wird die gesamte Parteiführung neu gewählt. Als Erster hat der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil offiziell seine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt - und damit eine Debatte über die künftige Führung und die politische Ausrichtung der Sozialdemokraten ins Zentrum gerückt.

Die Leiterin der Parlamentsredaktion der "Rheinischen Post", Kerstin Münstermann, kritisierte am Dienstagabend bei "Markus Lanz" die Kandidatur von Heil scharf. Einerseits die Personalie Heil, andererseits aber auch den Zeitpunkt. Der anstehende SPD-Parteitag sei keine planmäßig vorbereitete Neuwahl der Parteiführung, sondern werde durch den Rücktritt von Bärbel Bas unter erheblichem Zeitdruck erzwungen.

Die Koalition ist in ganz schwierigem Fahrwasser. Und was macht die SPD? Die beschäftigt sich jetzt wieder mit sich selbst. Und das tut sie ja relativ regelmäßig. „ Kerstin Münstermann, Journalistin

Münstermann: Hubertus Heil steht nicht für Erneuerung

Für Münstermann steht Heil zudem nicht für den von vielen geforderten Neuanfang der SPD. Mit jemandem, der Generalsekretär und Parteivize, "der Arbeitsminister war in der Ampelregierung, die erkennbar gescheitert ist", verbinde sich, so Münstermann, kein "Erneuerungszeichen für die Sozialdemokraten".

Der ehemalige Arbeitsminister ist der Erste, der bekannt gegeben hat, sich beim Bundesparteitag in zwei Monaten in Bremen wählen lassen zu wollen. Das Rennen um den Parteivorsitz ist eröffnet. 15.11.2026 | 1:47 min

Steinbrück: Mehr Kandidaten, mehr Programme

Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) zeigte sich "bewegt" davon, dass Münstermann die Kandidatur von Heil von Beginn an "erst mal in Zweifel gezogen oder negativ gepflastert" habe.

Es spreche schließlich für eine demokratische Partei, wenn es nicht nur einen Kandidaten gebe, sondern eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Bewerbern, "gegebenenfalls auch von zwei unterschiedlichen politischen Charakteren, die vielleicht auch für einen unterschiedlichen Kurs in der SPD stehen".

Dann sollen die beiden sich mal vorstellen und [wir] sehen, mit welchem Programm, mit welchen Ambitionen sie versuchen, eine Mehrheit der Delegierten zu gewinnen. „ Peer Steinbrück, Ex-Bundesfinanzminister

Steinbrück zollte dem amtierenden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil Respekt dafür, dass dieser derzeit mehrere Spitzenämter gleichzeitig ausfülle. "Er [Klingbeil] ist Vizekanzler, er ist Finanzminister, er ist Parteivorsitzender. Das sind alles enorme Anforderungen, die sind sehr belastend. Das merkt man ihm auch an."

Inwiefern die Kandidatur von Heil Unruhe in die Partei bringen könnte, ordnet ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer ein. 15.11.2026 | 1:15 min

Ob die Ämter des Vizekanzlers, des Bundesfinanzministers und des Parteivorsitzenden weiterhin in einer Person gebündelt werden sollten, müsse die SPD selbst entscheiden, betonte Steinbrück. Dabei handele es sich aus seiner Sicht um eine legitime und naheliegende Frage, die offen diskutiert werden könne, ohne dies als Kritik an Klingbeil zu verstehen.

Steinbrück fordert weniger Personaldebatten

Auf den Vorwurf, Heil werde von vielen mit der Einführung des Bürgergelds und damit mit einem folgenschweren Fehler der SPD verbunden, reagierte Steinbrück gelassen. Zwar halte auch er die Einführung des Bürgergelds rückblickend für falsch, die Entscheidung sei inzwischen jedoch korrigiert worden.

Im Übrigen bleibt für die SPD, wie für die gesamte Aufstellung des Personals in Berlin, der lapidare Satz: 'Wir können uns keine anderen backen.' „ Peer Steinbrück, Ex-Bundesfinanzminister

Steinbrück kritisierte die aus seiner Sicht übermäßige Konzentration auf Personaldebatten. Ständige Diskussionen über den Kanzler oder den Vizekanzler lenkten seiner Meinung nach vom eigentlichen politischen Handlungsbedarf ab und erweckten den Eindruck, die Führungsfrage sei derzeit das wichtigste Thema. "Nein, das Hauptthema der Politik ist in Deutschland, dass unser Land in einer tiefen Anpassungskrise steckt. Und stattdessen ereifern wir uns immer über irgendwelche Personalfragen", so Steinbrück.